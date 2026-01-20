„Pravé Mongolsko zažiješ až vtedy, keď tam prežiješ zimu,“ písali na internete.
O tom, aká je skutočná zima v Mongolsku, som nevedela takmer nič. A úprimne, mala som obavy. „Teploty v Mongolsku počas zimy klesajú až na –40 °C a Ulanbátar je považovaný za najchladnejšie hlavné mesto na svete,“ čítala som. „Ako sa tam dá fungovať? A čo si ‚preboha‘ budem obliekať, aby som nezamrzla?“ Bola som zvedavá a odhodlaná skúsiť to.
Postsocialistická krajina v Ázii, ležiaca medzi Ruskom a Čínou, ma však poriadne prekvapila. V krajine síce žije viac koní než ľudí a jej územie tvoria najmä nekonečné stepi, polopúšte a nehostinná púšť Gobi. Krajinu brzdí korupcia, a minimálna mzda nedosahuje ani 200 eur.
- Ako vyzerá zima a život v najchladnejšom hlavnom meste na svete.
- Prečo nie je chlad najväčší problém obyvateľov mesta.
- Čo im spôsobuje najväčšie problémy.
- Ako Mongoli pripravujú deti na extrémnu zimu.
- Prečo sa na chodníku v ulanbátarskom parku zrejme na ľade nepošmykneš.
„Toto je ulanbátarský downtown,“ hovorí nám lámavou angličtinou pri vystupovaní z auta pán, ktorý nás priviezol z letiska. Do areálu bytových 20-poschodových vežiakov s podzemnými parkoviskami ohradených plotom, vstupujeme cez bránu na čip. Je síce len pár minút po 6. ráno, no v meste už vládne ruch – ľudia sa ponáhľajú do práce a školy. „Lekáreň funguje 24/7,“ pokračuje ďalej a ukazuje na obchody a služby v areáli.
Všímame si potraviny, lekárne, drogérie, reštaurácie aj prevádzky s rýchlym občerstvením v bezprostrednej blízkosti nášho nového domova na najbližšie mesiace. Len pár krokov odtiaľ sa nachádza nákupné centrum a o kúsok ďalej národný futbalový štadión.
Deti na ihriskách aj bežci v parkoch
Prvý dojem bol veľmi príjemný a keďže bola polovica novembra a teploty len mierne pod nulou, teplotný rozdiel nebol veľký. Najbližšie dni sa však poriadne ochladilo a plusové hodnoty už teplomer nenameral. Našou povinnou výbavou boli hrubé bundy, merino termoprádlo a snehule. Bez čiapky a rukavíc sme sa neodvážili vyjsť von. Či sa však život v meste zastavil?
