Pred pár mesiacmi by mi ani nenapadlo, že budem tráviť sviatky v jednom z bytov ulanbátarskeho paneláku, s Mongolmi, ktorí budú hovoriť slušnou slovenčinou.
„Takmer každý rok organizujem Vianoce pre mojich priateľov z Mongolska. Vieš, pre nich je to nostalgická spomienka na časy, keď u nás študovali. Niektorých z nich vtedy slovenskí spolužiaci pozvali na sviatky k sebe domov. Bol to pre nich zážitok. Ste pozvaní,“ hovorí mi na prvom stretnutí po mojom príchode do Mongolska Alenka. Je to Slovenka, ktorá v krajine žije už viac ako 40 rokov.
Vedela som, že počas socializmu do Československa v rámci spolupráce prichádzali študovať študenti z iných socialistických krajín, nikdy som sa však so žiadnym z nich nestretla.
- Aký komunistický sviatok v Mongolsku pripomína Vianoce.
- Ako sme prežili Vianoce v Mongolsku.
- Prečo sa väčšina absolventov európskych škôl počas socializmu vrátila domov.
S radosťou sme pozvanie spolu s priateľom prijali. Bude to predsa zážitok, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude už nikdy opakovať. Pred pár mesiacmi by mi ani nenapadlo, že budem tráviť sviatky v jednom z bytov ulanbátarskeho paneláku, s Mongolmi, ktorí budú dokonca hovoriť slušnou slovenčinou.
„Vianoce, čas, kedy všetko stíchne.“ Táto veta sa rozhodne nevzťahuje na Ulanbátar. Zohnať taxík uprostred pracovného týždňa, keď sa celé mesto presúva z práce domov, bolo rovnako náročné ako v ktorýkoľvek iný deň. Päťkilometrová cesta nám trvala viac než 40 minút. Premávku spomaľoval aj aktuálny problém s nedostatkom benzínu, pred každou pumpou sa totiž tvorili dlhé rady áut čakajúcich aspoň na trošku paliva z Ruska. V meste vládol ruch a keby v kalendári nesvietil dátum 24. december, nič by nenaznačovalo tomu, že sú Vianoce.
Pred sviatočným večerom sme si rozdelili úlohy, aby na stôl každý prispel svojím dielom. My sme doniesli zemiakový šalát a pirohy podľa nášho rodinného receptu. Hneď pri príchode do bytu hostiteľky nás pohltila vôňa rezňov, ktoré už vyprážali Sainjargal a Ganchimeg. Naše tradičné ryby sme totiž podľa preferencie väčšiny nahradili mäsom. Na stole boli oblátky, kapustnica, zemiakový šalát aj pirohy. Pod stromčekom sme si po večeri symbolicky vymenili malé darčeky. V rohu obývačky nás potešil vyzdobený vianočný stromček.
