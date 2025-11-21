Kategórie
dnes 21. novembra 2025 o 7:00
Čas čítania 5:21

Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť

Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
Zdroj: archív respondentky
Radka Klučárová
Radka Klučárová
PCOS ovplyvňuje telo aj psychiku približne každej desiatej ženy. V puberte býva častým problémom akné či nepravidelná menštruácia, vo vyššom veku sa pridáva obava o plodnosť.

„Kedysi ma trápilo akné, ktoré jednoducho bolo vidieť, a ja som sa vyhýbala každému pohľadu mojím smerom. Každé ráno pre mňa bolo veľmi bolestivé aj vypadávanie vlasov. Dnes mám akné aj vlasy už dobre podchytené, ale prišiel strach z toho, že raz budem mať problém otehotnieť. Pretože to nebude len môj problém, ale ovplyvní to aj môjho partnera. Stále verím, že sa to nestane a ja otehotniem prirodzenou cestou, ale ten strach tam niekde vzadu, bohužiaľ, je,“ opisuje Tereza, čo je pre ňu na živote s PCOS najťažšie.

FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
pred hodinou

