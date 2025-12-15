Prečo sa rodina stará počas vianočných návštev do našich vzťahov a ako rázne povedať, že je pre teba téma citlivá?
Vianoce by mali byť symbolom rodinnej idylky, bezpodmienečnej lásky a pokoja. Realita počas sviatkov sa však často vymyká tejto predstave a idylku často sprevádza chaos, zmätok a pre niektorých aj stres z rodinných návštev. O čosi náročnejšie to majú nezadaní ľudia, ktorí musia čeliť nepríjemným otázkam o ich romantickom živote. Rodina má totiž často potrebu zisťovať, ako na tom sú s partnermi a či sa im podarilo počas uplynulého roka nadviazať nejaký nový vzťah.
Neustále otázky na partnerský život typu: „Ako je možné, že si stále sám/a?“ sa nazývajú single shaming. O tomto fenoméne sme sa porozprávali s dvoma ženami, ktoré tento tlak počas sviatkov zažívajú. Ich situáciu rozobrala psychologička z platformy K Sebe Mgr. Bc. Barbora Brzáková Krelová, ktorá vysvetlila, prečo majú niektorí ľudia počas sviatkov potrebu robiť „inventúru“ v cudzích životoch.
Sviatky sú z psychologického hľadiska špecifickým obdobím, ktoré je zaťažené obrovskými očakávaniami. Podľa psychologičky Barbory Brzákovej Krelovej predstavujú symbol rodiny, spolupatričnosti a akejsi „dokonalosti“, ktorú nám podsúvajú sociálne siete. V praxi však odborníci často pozorujú presný opak – Vianoce dokážu byť pre mnohých ľudí extrémne záťažové. Tlak na harmonické vzťahy, rodinnú pohodu či „správne nastavený“ život sa počas týchto dní znásobuje.
Prečo sa stále pýtajú na to, či niekoho už mám?
Prečo majú príbuzní tendenciu práve pri vianočnom stole riešiť, s kým chodíme, kedy bude svadba alebo prečo ešte nie sú vnúčatá? „Pri mojich stretnutiach s klientmi sa často objavuje motív, že rodina má v období sviatkov potrebu ‚inventarizovať‘ životy svojich členov,“ vysvetľuje psychologička Brzáková Krelová. Často nejde o zlý úmysel, ale o kombináciu úprimnej starosti a kolektívneho presvedčenia, že partnerský vzťah je hlavným ukazovateľom „životnej správnosti“.
Sviatky aktivujú v starších generáciách predstavu, že rodina má byť kompletná. Aj preto môžu niektorí príbuzní vnímať, že single člen rodiny od nich potrebuje možno radu v tejto oblasti. Mnohí si to ani neuvedomujú – ich správanie je automatické, vychádzajúce z toho, čo sami zažili. „Nie je to teda len o skutočnej obave o šťastie druhého, ale aj o potrebe potvrdiť si, že rodina funguje podľa spoločných predstáv,“ hovorí odborníčka. Na človeka, ktorý takéto otázky dostáva však pôsobia v mnohých prípadoch zraňujúco.
Otázky na vzťahy Miška kedysi dostávala od rodičov, dnes túto tému otvárajú skôr starí rodičia
Teóriu psychologičky potvrdzujú aj reálne skúsenosti Michaely a Zuzany, s ktorými sme sa o téme rozprávali. Michaela je momentálne nezadaná a tento scenár pozná naspamäť. S určitosťou každý rok vie, že sa jej rodina spýta: „Miši a frajera máš?“ alebo „Miši a už sa niečo rysuje?“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo je to „single shaming“ a prečo rodina pri sviatočnom stole rieši tvoje vzťahy.
- Aké sú rozdiely v single shamingu žien a mužov.
- Akému tlaku v oblasti vzťahov čelia Miška a Zuzka a ako sa s ním vyrovnávajú.
- Ako podľa psychologičky rázne a slušne ukončiť debatu o súkromí.
- Ako si podľa psychologičky užiť Vianoce aj napriek tomu, že ťa trápi bez partnera samota.