dnes 17. novembra 2025 o 8:11
Čas čítania 5:16

Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu

Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
Zdroj: Pinterest
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Psychologička vysvetľuje ako fungujú medzigeneračné traumy. Tie náš často formujú bez toho, aby sme poznali kontext tráum, ktoré zažili naši rodičia či starí rodičia.

Možno si myslíš, že trauma je len niečo, čo priamo zažiješ. Osobná tragédia, celospoločenská nálada, nehoda, násilie či negatívna skúsenosť z nefunkčného vzťahu. Nemusí to tak byť vždy. Traumy sa totiž prenášajú z generácie na generáciu bez toho, aby o tom niekto v domácnosti hovoril. Preniesť sa na teba môže napríklad trauma z chudoby, ktorú zažili tvoji starí rodičia či rozvod, ktorým prešli tvoji rodičia kým si bol ešte maličké bábätko.

Tento jav psychológovia nazývajú medzigeneračná (alebo transgeneračná) trauma. Aby sme pochopili, prečo sa to deje, ako sa traumy prenášajú a ako z tohto cyklu vystúpiť, porozprávali sme sa o tejto téme s psychologičkou pôsobiacou na platforme k Sebe Dominikou Neprašovou. 

Traumy na teba môžu preniesť aj starí rodičia

Možno to na prvý pohľad znie neuveriteľne, no to čo prežili tvoji starí rodičia sa ťa môže týkať tiež. Dôsledky traumy sa totiž zvyknú prenášať aj napriek tomu, že ich zažila iba jedna generácia.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE RODINA ZDRAVIE
