Psychologička vysvetľuje ako fungujú medzigeneračné traumy. Tie náš často formujú bez toho, aby sme poznali kontext tráum, ktoré zažili naši rodičia či starí rodičia.
Možno si myslíš, že trauma je len niečo, čo priamo zažiješ. Osobná tragédia, celospoločenská nálada, nehoda, násilie či negatívna skúsenosť z nefunkčného vzťahu. Nemusí to tak byť vždy. Traumy sa totiž prenášajú z generácie na generáciu bez toho, aby o tom niekto v domácnosti hovoril. Preniesť sa na teba môže napríklad trauma z chudoby, ktorú zažili tvoji starí rodičia či rozvod, ktorým prešli tvoji rodičia kým si bol ešte maličké bábätko.
Tento jav psychológovia nazývajú medzigeneračná (alebo transgeneračná) trauma. Aby sme pochopili, prečo sa to deje, ako sa traumy prenášajú a ako z tohto cyklu vystúpiť, porozprávali sme sa o tejto téme s psychologičkou pôsobiacou na platforme k Sebe Dominikou Neprašovou.
Traumy na teba môžu preniesť aj starí rodičia
Možno to na prvý pohľad znie neuveriteľne, no to čo prežili tvoji starí rodičia sa ťa môže týkať tiež. Dôsledky traumy sa totiž zvyknú prenášať aj napriek tomu, že ich zažila iba jedna generácia.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa na nás prenášajú traumy našich predkov, aj keď o nich nič nevieme.
- Prečo je generácia Z kľúčová v prelomení generačných tráum.
- Prečo opakujeme chyby svojich rodičov, aj keď sme sa zaprisahali, že to robiť nebudeme.
- Prečo sa transgeneračné traumy prejavujú najviac v partnerských vzťahoch.
- Ako spoznať, že trpíš medzigeneračnou traumou.