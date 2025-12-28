Kategórie
dnes 28. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 5:18

Január na Netflixe: Nová séria Bridgertonu, miniséria podľa Stephena Kinga či kolekci James Bond filmov

Január na Netflixe: Nová séria Bridgertonu, miniséria podľa Stephena Kinga či kolekci James Bond filmov
Zdroj: Refresher
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Na aké novinky sa môžeš tešiť v januári?

Od čerstvých noviniek až po silné príbehy, ktoré ťa vtiahnu a nepustia – január na Netflixe ponúka perfektnú výhovorku zostať doma, zahriať sa a nájsť nové obľúbené tituly. Či už hľadáš oddych po škole či práci alebo témy na debaty počas zimných večerov, tento mesiac má presne tú správnu atmosféru na pomalé, pohodové sledovanie.

Redakcia pre teba každý mesiac pripravuje prehľad filmových a seriálových noviniek, ale aj kultových klasík, ktoré pribudnú na Netflixe, aby ti nič neušlo. Ak nechceš nič zmeškať, daj odber téme Novinky na Netflixe a dostaneš upozornenie vždy, keď o nej napíšeme nový článok.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Top 10 najočakávanejších a najpopulárnejších titulov prichádzajúcich v januári 2026:

12 Years a Slave (2013) – Oscarová dráma, jeden z najsilnejších filmov posledných rokov
Dune – Kultová sci-fi značka (bez ohľadu na verziu má obrovské meno)
Ford v. Ferrari (2019) – Veľkolepá športová dráma nominovaná na Oscary
Dawn of the Dead (2004) – Ikonický zombie film a remake kultovej klasiky
Despicable Me (2010) – Mimoni a Gru patria k najznámejším animovaným filmom vôbec
Harry and the Hendersons (1987) – Rodinná klasika, ktorú poznajú celé generácie
Monty Python’s The Meaning of Life (1983) – Legendárna britská komédia
11.22.63 (Limited Series) – Veľmi populárna miniséria podľa Stephena Kinga
James Bond Movie Collection – Jedna z najslávnejších filmových sérií v histórii
Bridgerton (Season 4 – Volume 1) – Jedna z najsledovanejších Netflix sérií posledných rokov

1. január

12 Years A Slave (2013) – Silná dráma o slobodnom mužovi, ktorý je unesený a predaný do otroctva.
30 Minutes or Less (2011) – Kuriér pizze je prinútený k bankovej lúpeži s bombou na tele.
Becky (2020) – Dievča bojuje o prežitie po útoku násilných votrelcov v dome pri jazere.
Bleeding Tiger: Resolution (2025) – Malajzijský akčný film.
Brüno (2009) – Satirická komédia o excentrickom módnom reportérovi v Amerike.
Colombiana (2011) – Nájemná vrahyňa hľadá pomstu za smrť rodičov.
Conan the Destroyer (1984) – Conan sa vydáva na nebezpečnú magickú výpravu.
Dawn of the Dead (2004) – Skupina ľudí sa ukrýva v nákupnom centre počas zombie apokalypsy.
Detective Conan (Collection 3) – Remastrované epizódy klasického anime.
Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish (Season 2) – Nové animované príbehy pre deti.
Despicable Me (2010) – Zloduch Gru plánuje ukradnúť Mesiac, no zmení ho adopcia detí.

Despicable Me 2 (2013) – Gru pomáha chytiť nového zloducha a rieši rodinný život.
District 9 (2009) – Sci-fi o mimozemšťanoch žijúcich v slumoch v Južnej Afrike.
Dune (????) – Zatiaľ nie je jasné, o ktorú verziu ide.
Erin Brockovich (2000) – Skutočný príbeh ženy bojujúcej proti veľkej korporácii.
Facing the Giants (2006) – Tréner a tím prekonávajú osobné aj športové prekážky.
Falling Skies (Seasons 1–5) – Ľudia bojujú proti invázii mimozemšťanov.
Ford v. Ferrari (2019) – Súboj automobilových gigantov na Le Mans 1966.
Forever My Girl (2018) – Hudobná hviezda sa vracia domov a k starej láske.
Free Solo (2018) – Dokument o extrémnom lezení bez istenia.
Ghostbusters: Answer the Call (2016) – Nová generácia lovkýň duchov zachraňuje New York.
Green Room (2015) – Punková kapela bojuje o život po tom, čo sa stane svedkom zločinu.
Harry and the Hendersons (1987) – Rodina si domov prinesie priateľského sasquatcha.
Hellboy (2004) – Démon vychovaný ľuďmi bojuje proti nadprirodzeným hrozbám.


Johnny Mnemonic (1995) – Kurier s dátami v mozgu sa stane terčom nájomných vrahov.
Just Go With It (2011) – Komédia o lži, ktorá sa vymkne spod kontroly.
Lies We Tell (2017) – Temný thriller o tajomstvách bohatých ľudí.
Lone Survivor (2013) – Skutočný príbeh neúspešnej vojenskej misie.
Love from 9 to 5 (Season 1) – Mexický sitcom z pracovného prostredia.
Man on Fire (2004) – Bodyguard hľadá pomstu po únose dievčaťa.
Monty Python’s The Meaning of Life (1983) – Absurdné skeče o zmysle života.
Mr. Malcolm’s List (2022) – Romantická kostýmová komédia o láske a pretvárke.
My Girl (1991) – Dojímavý príbeh o dospievaní a strate.
My Korean Boyfriend (Season 1) – Reality šou o Brazílčankách a ich kórejských láskach.
Only the Brave (2017) – Hasiči čelia smrteľnému nebezpečenstvu pri lesných požiaroch.
Physical: Welcome to Mongolia (Season 1) – Cestovateľská a gastronomická šou.
Pitch Perfect (2012) – A cappella skupina bojuje o hudobnú slávu.
Pitch Perfect 2 (2015) – Pokračovanie hudobnej komédie na svetovej scéne.
Priscilla (2023) – Intímny pohľad na život Priscilly Presley.


Run Away (Limited Series) – Britský mysteriózny seriál podľa Harlana Cobena.
The Miracle Season (2018) – Športový tím sa snaží prekonať tragédiu.
The Vanishing of Sidney Hall (2017) – Záhadné zmiznutie spisovateľa.
Time Flies (Limited Series) – Argentínska dráma o ženách po návrate z väzenia.
Transformers: Earthspark (Season 3) – Animovaný seriál pre deti.
Twins (1988) – Dvaja rozdielni bratia zistia, že sú dvojčatá.
Wild Things (1998) – Thriller plný manipulácie a zvratov.

2. január

After the Quake (2025) – Japonská dráma o životoch poznačených katastrofami.
Found (Seasons 1–2) – Vyšetrovanie nezvestných s temným tajomstvom.
Grizzly & The Lemmings (Season 4) – Animovaný seriál pre deti.
Land of Sin (Season 1) – Švédska kriminálna miniséria.
Your Turn to Kill (Season 1) – Japonská mysteriózna dráma.

3. január

The Following (Seasons 1–3) – Kriminálny seriál o sériovom vrahovi a jeho nasledovníkoch.

5. január

Defying Destiny (Season 1) – Kolumbijská dráma o mladom dievčati a boji za práva žien.

6. január

Good Cop / Bad Cop (Season 1) – Sestersko-bratská policajná dráma.

7. január

11.22.63 (Limited Series) – Muž cestuje do minulosti, aby zabránil atentátu na JFK.
Marcello Hernández: American Boy (2026) – Stand-up špeciál.
Unlocked: A Jail Experiment (Season 2) – Dokument o experimente vo väznici.

8. január

HIS & HERS (Limited Series) – Detektívny thriller z Atlanty.
Love is Blind: Germany (Season 2) – Pokračovanie zoznamovacej reality šou.

9. január

Alpha Males (Season 4) – Španielska komediálna séria.
Depeche Mode: M (2025) – Hudobný dokument z Mexika.
People We Meet on Vacation (2025) – Romantická komédia o každoročných dovolenkách.
Prodigal Son (Seasons 1–2) – Kriminálna séria o synovi sériového vraha.
Stone Cold Fox (2025) – Akčný thriller z 80. rokov.
The Threesome (2025) – Romantická dráma o komplikovaných vzťahoch.

12. január

Bob Marley: One Love (2024) – Životopisný film o legende reggae Bobovi Marleym.

13. január

The Boyfriend (Season 2) – Japonská LGBTQ+ reality šou sa vracia s novými epizódami.

14. január

Distorted (2018) – Pár sa nasťahuje do luxusného domu s podozrivým zabezpečením.
Taskaree: The Smuggler’s Web (Season 1) – Indická kriminálna dráma o boji proti pašerákovi.
The Queen of Flow (Season 3) – Pokračovanie kolumbijskej telenovely o láske a hudbe.
Veronica Mars (Seasons 1–3) – Stredoškoláčka pomáha otcovi riešiť súkromné prípady.

15. január

Agatha Christie’s Seven Dials (Limited Series) – Vražda na honosnom večierku a nečakaná detektívka.
Amish Stud (2023) – Thriller o rebelovi z amišskej komunity.
Bone Lake (2024) – Temný erotický thriller o dovolenke, ktorá sa zvrhne.
James Bond Movie Collection

Kompletná kolekcia bondoviek: 
Dr. No (1962)
From Russia with Love (1963)
Goldfinger (1964)
Thunderball (1965)


You Only Live Twice (1967)
On Her Majesty’s Secret Service (1969)
Diamonds Are Forever (1971)
Live and Let Die (1973)
The Man with the Golden Gun (1974)
The Spy Who Loved Me (1977)
Moonraker (1979)
For Your Eyes Only (1981)
Octopussy (1983)
A View to a Kill (1985)
The Living Daylights (1987)
Licence to Kill (1989)
GoldenEye (1995)
Tomorrow Never Dies (1997)
The World Is Not Enough (1999)
Die Another Day (2002)
Casino Royale (2006)
Quantum of Solace (2008)
Skyfall (2012)
Spectre (2015)
No Time to Die (2021)


Never Say Never Again (1983)

Kumiko: The Treasure Hunter (2014) – Japonka verí, že peniaze z filmu Fargo sú skutočné.
Love Through a Prism (Season 1) – Anime o japonskom študentovi umenia v Londýne.
The Royal We (2025) – Romantická komédia o princeznej a dohodnutom manželstve.
The Upshaws (Part 7) – Záverečná séria rodinného sitcomu.
To Love, To Lose (Season 1) – Turecká romantická dráma o zakázanej láske.

16. január

Can This Love Be Translated? (Season 1) – Kórejská romantická dráma.
Suitcase Killer: The Melanie McGuire (2022) – Skutočný kriminálny prípad v dramatickej podobe.
The Children Act (2007) – Sudkyňa rieši eticky náročný prípad tínedžera.

Licorice Pizza (2021) – Romantická komédia z 70. rokov Kalifornie.
No Tail to Tell (Season 1) – Kórejská dráma.
Southland (Seasons 1–5) – Realistický kriminálny seriál z prostredia LAPD.
The Rip (2026) – Akčný thriller o dvoch policajtoch a ukradnutých peniazoch.

19. január

Sandokan (Season 1) – Dobrodružný seriál podľa klasického románu.

20. január

Just a Dash (Seasons 1–3) – Kulinárska šou s Mattym Mathesonom.
Rizzoli & Isles (Seasons 1–7) – Kriminálny seriál o detektívke a súdnej lekárke.
Star Search (Season 1) – Talentová súťaž s interaktívnymi prvkami.
WWE: Unreal (Season 2) – Pohľad do zákulisia sveta WWE.

21. január

Kidnapped: Elizabeth Smart (2025) – Dokument o známom prípade únosu.

22. január

Cosmic Princess Kaguya! (2026) – Anime film spájajúci japonskú legendu a modernú hudbu.
Finding Her Edge (Season 1) – Tínedžerský športový seriál o návrate na ľad.

23. január

Skyscraper Live (2026) – Alex Honnold lezie na mrakodrap v priamom prenose.
The Big Fake (2026) – Taliansky thriller o umení falšovania.

26. január

My Sesame Street Friends: My Sesame Music (2020) – Hudobný program pre deti.

27. január

Mike Epps: Delusional (2026) – Stand-up špeciál.

29. január

Bridgerton (Season 4 – Volume 1) – Prvá časť novej série dobovej romantickej drámy.

