dnes 26. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 5:36

Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe

Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
Zdroj: Netflix
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
8 seriálov a 3 filmy, ktoré jednoducho treba vidieť. Nič lepšie totiž na Netflixe tento rok nevyšlo.

Predplácať si Netflix sa stále oplatí. V porovnaní s inými štúdiami nemajú úplne najkvalitnejšie filmy a seriály, ale ich množstvo obsahu je bezkonkurenčné. Netflix vydá ročne stovky seriálov a filmov, takže sa medzi nimi nájde aj viacero podarených projektov. Čo sa teda tento rok oplatilo vidieť na Netflixe?

 

1. Cobra Kai

Finále Cobra Kai bolo štýlové, vtipné, miestami „cringe“, miestami zle zahrané a miestami strašne „nerdovské“. Inými slovami, bolo to presne to, prečo sme si zamilovali tento seriál už od prvej série. Pokračovanie príbehu Karate Kid vyústilo do veľkolepého turnaja, vyvrcholení príbehov o zrade a priateľstve, a to celé väčšinou sprevádzali vysoké kopance.

Príbeh bol stále o tom istom, no stále sa na to z nejakého (najmä nostalgického dôvodu) pozeralo úžasne. Najsvetlejšou stránkou seriálu bol znova Johnny Lawrence v podaní Williama Zabku, ktorého charakterový prerod bol fantastický, keď sa z agresívneho povaľača a bigota stal zodpovedný a skvelý muž.

2. Last Samurai Standing

Miesto v tomto článku si tento seriál zaslúži už len pre famóznu akčnú scénu zo štvrtej epizódy, keď sa traja samurajovia postavia desiatkam žoldnierom a totálne ich rozprášia na prach. Technicky, kamerovo a nápaditosťou táto scéna pripomínala vrchol akčnej série Raid. Ak si videl tieto dva skvelé bojové filmy, vieš, že je to extrémne vysoká chvála.

 

Seriál je v podstate mixom Hunger Games a Squid Game. V centre diania je bývalý špeciálny vojak a samuraj Shojiro Saga, ktorý potrebuje peniaze pre svoju rodinu a dedinu, ktorú zabíja cholera. Zapojí sa do hry, o ktorej vie len toľko, že jej víťaz získa nesmierne bohatstvo. Keď zistí, že pre výhru musí zabiť desiatky ostatných samurajov a prežiť až do konca, je už príliš neskoro na to, aby vycúval.

V seriáli je množstvo podarených akčných scén, ale tvorcovia sa zamerali aj na dramatickú minulosť postáv. Atmosféru dotvára skvelo zobrazené dobové prostredie Japonska bojujúceho s chudobou, chorobami a západnými vplyvmi.

3. Man on the Inside

Herec Ted Danson je pre takéto seriály proste fantastický. Jeho charizma srší z každej scény a dokáže predať akékoľvek humorné aj dramatické momenty. Druhá séria Man on the Inside ho znova vkladá do úlohy dôchodcu, ktorý sa namiesto lúštenia krížoviek stáva súkromným detektívom.

Tentoraz sa dostane na vysokú školu, kde musí nájsť zodpovednú osobu v chúlostivom prípade. Problémom je, že motív majú desiatky až stovky ľudí, od študentov, cez upratovačky, až po profesorov na škole.

 

Man on the Inside oplýva hrejivými momentami a aktuálne je jedným z najlepších feel good seriálov (asi ťa teda neprekvapí, keď sa dozvieš, že za ním stoja tvorcovia seriálu The Good Place).

4. Mo

Seriál Mo zobrazuje Mohammeda, ktorý sa snaží svojej palestínskej rodine vybaviť azyl v USA. Nedarí sa mu to ani po 20 rokoch a všetci sa obávajú o svoju budúcnosť. V druhej sérii sa snaží dostať z Mexika, kde sa ocitol nešťastnou náhodou a cudzou vinou.

Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
