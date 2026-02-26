Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
včera 26. februára 2026 o 14:47
Čas čítania 2:32
Sponzorovaný obsah

Zákazníci v Tescu odovzdali 2,6 milióna hlasov projektom pre mladých. Najviac podporili vzdelávanie

Viac ako 2,6 milióna hlasov v podobe odovzdaných žetónov v predajniach Tesco rozhodlo o podpore rozvojových aktivít pre deti a mládež na Slovensku.

Zákazníci Tesca hlasovali od 19. januára do 15. februára 2026 v 3. edícii grantového programu Správne začiatky o výške grantov pre 231 projektov, ktorým Tesco opäť rozdelí 223 300 eur.

Najsilnejšiu podporu získali nápady v oblasti vzdelávania, ktorým Slováci pridelili takmer 900-tisíc hlasov. Nové aktivity pre mladých na celom Slovensku pribudnú od 1. marca do 31. augusta 2026. Grantový program Správne začiatky podporuje realizáciu užitočných nápadov, ktoré majú pozitívny vplyv na deti, mládež a mladých ľudí do 26 rokov.

Tesco
Zdroj: SITA / Tesco

Počas prvých troch edícií programu Tesco podporilo spolu 693 projektov za takmer 700-tisíc eur na celom Slovensku. Spolu s predchádzajúcim programom Vy rozhodujete, my pomáhame tak reťazec prispel k realizácii už takmer 4-tisíc komunitných projektov sumou viac ako 3 milióny eur.

 

„Sme hrdí, že naša dlhodobá podpora miestnych komunít má reálny a viditeľný dosah po celom Slovensku. Prostredníctvom programu Správne začiatky opäť pomôžeme realizovať stovky zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom priamo v ich komunitách. Veríme, že každý mladý človek si zaslúži správny štart do života, a vďaka hlasovaniu našich zákazníkov dokážeme pomáhať presne tam, kde má podpora najväčší zmysel,“ hovorí Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.

Do 3. edície grantového programu Správne začiatky svoje nápady prihlasovali neziskové organizácie, občianske združenia, miestne samosprávy či školy v 77 regiónoch Slovenska. Z prihlásených projektov vybrala odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis 231 najlepších návrhov. Tie postúpili do verejného hlasovania priamo v predajniach Tesco v období od 19. januára do 15. februára 2026.

O výške grantu pre tri najúspešnejšie projekty v každom regióne rozhodli zákazníci Tesca hlasovaním prostredníctvom žetónov za nákup. Aktivity s najväčším počtom hlasov získajú grant vo výške 1 800 eur, projekty na 2. mieste Tesco podporí sumou 800 eur a projekty na 3. mieste získajú 300 eur. Všetky podporené aktivity sa budú realizovať v období od 1. marca do 31. augusta 2026.

 

Najviac hlasov prostredníctvom žetónov Slováci odovzdali v predajniach Tesco v Bratislavskom kraji, nasledoval Nitriansky a Žilinský kraj. V hlasovaní boli najúspešnejšie projekty v oblasti vzdelávania, ktoré získali celkovo 891 993 hlasov, nasledovali nápady z oblasti zdravia a športu (735 888 hlasov), ako aj kultúry (523 821 hlasov).

„Aj v aktuálnej edícii Správnych začiatkov sme s potešením sledovali pestrosť nápadov a aktivít, ktoré obohatia život detí a mladých ľudí v jednotlivých regiónoch. Výsledky hlasovania zároveň jednoznačne ukázali, aký veľký význam Slováci prikladajú vzdelávaniu. Práve vzdelanie je pre deti a mladých ľudí základom správneho štartu do života a zároveň kľúčom k tomu, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál,“ hovorí Michaela Lehotská.

Podľa počtu hlasov boli v rámci celého Slovenska najúspešnejšie projekty:

1. Mladí hasiči – naši budúci hrdinovia (57 407 hlasov) – Dobrovoľní hasiči z Výčap-Opatoviec pripravujú podujatie plné hier, súťaží a zábavy, ktoré deťom priblíži svet hasičstva a dobrovoľníctva.

 

2. Podaj pomocnú ruku! (53 576 hlasov) – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre naučí žiakov základných a stredných škôl, ako správne poskytnúť prvú pomoc.

3. Zelené čítanie (50 416 hlasov) – Projekt občianskeho združenia Pestrec z Nitry rozvíja čitateľskú gramotnosť, lásku ku knihám aj k prírode.

Grantový program Správne začiatky je súčasťou širšieho záväzku spoločnosti Tesco podporovať rozvoj mladých ľudí na Slovensku. K tejto oblasti patrí aj viacero kariérnych iniciatív zameraných na rast a rozvoj mladých kolegov – napríklad programy „Graduate“, „Mladý líder“ či „Tímlíder“ pre čerstvých absolventov a budúcich lídrov, odborné stáže pre študentov na prevádzkach alebo rozvojové programy pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.

„Sme presvedčení, že správne začiatky si zaslúžia všetci mladí ľudia vrátane našich začínajúcich kolegýň a kolegov. Preto naše programy pre absolventov, stážistov aj budúcich lídrov priebežne zlepšujeme, aby im poskytovali ešte viac možností na rast a kariérny rozvoj. Naším cieľom je, aby každý z našich mladých kolegov dostal príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a potenciál,“ dodáva Michaela Lehotská.

 

Viac informácií o grantovom programe Správne začiatky a aktuálny prehľad víťazných 231 projektov v 3. edícii programu nájdete na webovej stránke: https://tesco.sk/pomahame/ 

ZAUJÍMAVOSTI
