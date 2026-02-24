Hlavné témy
Aktuálne témy
dnes 24. februára 2026 o 11:30
Čas čítania 5:26

Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?

Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
Zdroj: archív respondentky
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Pre tetovanie pieh sa rozhodla aj Mila. „Vždy sa mi páčili pehy a k tomu mám aj svoje prirodzené pehy, ale nie je ich, bohužiaľ, tak dobre vidno. Cez zimu tak vôbec. Chcela som túto časť svojho vzhľadu zdôrazniť.“

Kedysi sa za ne ľudia hanbili a mnohí si v detstve vypočuli nepekné posmešky. Dnes sú však v kurze. Reč je o pehách. A nielen tých prirodzených, ktoré sa objavia na tvári vystavenej slnku. Trendom posledných rokov je ich líčenie a dokonca aj invazívnejšie tetovanie.

„Odkedy som absolvovala kurz zameraný na tento typ tetovania, zaznamenala som veľký záujem o tetované pehy, najmä zo strany mladých žien. V zahraničí, napríklad aj v Českej republike, sa s nimi na sociálnych sieťach stretávam omnoho častejšie než u nás na Slovensku. U nás k nim klientky zatiaľ pristupujú opatrnejšie a majú z nich prirodzený rešpekt,“ hovorí tatérka Linda Šimbochová z ateliéru Leviathans. Linda sa primárne venuje klasickému tetovaniu. Popri tom sa však zaoberá aj permanentným make-upom pier, obočia a spomínanými pehami.

Anketa:
Dala by si si na tvár vytetovať pehy?
Áno, vyzerá to super!
Možno áno.
Nikdy som o tom nepočula.
Nie je to nič pre mňa.
Neviem.
Áno, vyzerá to super!
67 %
Možno áno.
8 %
Nikdy som o tom nepočula.
8 %
Nie je to nič pre mňa.
17 %
Neviem.
0 %
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa tetované pehy líšia od klasického tetovania na telo.
  • Čo sa môže stať, keď nedodržíš dôležité zásady starostlivosti o ne.
  • Prečo by ti artistka pehy v žiadnom prípade nemala tetovať klasickým tetovacím pigmentom.
  • Akú skúsenosť má s tetovanými pehami Mila.
  • Ako dlho na tvári vydržia.

Páči sa ti naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Prečítaj si napríklad článok o tom, ako vyzerá zima v najchladnejšom meste na svete, o Lukášovi s tetániou či reportáž z bukálnej masáže. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

Tvár je citlivá zóna, na ktorú sa ženy boja siahať

Tvár je pre každého z nás veľmi citlivá zóna. Klientky sa podľa odborníčky stále boja, že pehy budú príliš tmavé, rovnomerné alebo „nalepené“ a že výsledok nebude pôsobiť prirodzene. „Tento strach je silnejší u ľudí, ktorí nemajú okolo seba reálny príklad dobre urobenej práce. V zahraničí (najmä v USA, UK či Česku) je väčší dôraz na individualitu a experimentovanie s výzorom. Na Slovensku sú ľudia stále opatrnejší, viac riešia názor okolia a majú väčší rešpekt pred zásahmi do tváre,“ hovorí.

Pri tetovaní pieh však nejde o klasické tetovanie. Artistka vysvetľuje, že rozdiel spočíva najmä v technike. Pri tetovaní pieh pracuje s iným typom strojčeka a veľmi jemnými ihlami. Tetovanie robí iba povrchovo, nie do hĺbky pokožky, ako pri klasickom ozdobnom tetovaní na telo, a používa úplne odlišný pigment, určený špeciálne na tento typ práce.

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa tetované pehy líšia od klasického tetovania na telo.
  • Čo sa môže stať, keď nedodržíš dôležité zásady starostlivosti o ne.
  • Prečo by ti artistka pehy v žiadnom prípade nemala tetovať klasickým tetovacím pigmentom.
  • Akú skúsenosť má s tetovanými pehami Mila.
  • Ako dlho na tvári vydržia.
BEAUTY
1

