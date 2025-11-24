Kategórie
dnes 24. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:29

Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií

Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
Zdroj: archív respondenta
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Neurológ Branislav Veselý potvrdzuje, že tetanické záchvaty si pacienti skutočne môžu zamieňať za život a zdravie ohrozujúce stavy ako je srdcový alebo mozgový infarkt, sclerosis multiplex, pľúcna embólia či disekcia aorty.

„Približne trikrát za rok mám panický atak a nával úzkosti. Väčšinou to príde pred spaním. Hyperventilujem (ťažko sa mi dýcha a preto sa začnem zrýchlene dýchať ako pri behu). Prvýkrát, keď dostaneš takúto úzkosť, máš strach, že to je infarkt a že zomrieš,“ hovorí Lukáš Kotrus, ktorému v 25-tich rokoch lekári diagnostikovali tetániu.

Mladý muž opisuje, že hoci sú jeho príznaky nepríjemné a môžu ho vyľakať, život neohrozujú:


„Na tetániu sa nezomiera. Keď ti to doktor vysvetlí príznaky, vieš, čo máš čakať a si pripravený. Potom už vieš, ako s tým pracovať.“ Najviac mu pomáha, keď sa sústredí na pomalé dýchanie a snaží sa znížiť stres. Väčšinou do dvoch hodín príznaky ustúpia. „Pomáha mi aj ľudský kontakt, napríklad keď ma niekto z rodiny drží za ruku,“ hovorí Lukáš. 

FYZICKÉ ZDRAVIE
