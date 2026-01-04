Kategórie
dnes 4. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 6:47

Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)

Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
Zdroj: Dávid Jurašek
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Čo najhoršie zažil v kabíne električky?

Električku využije v Prahe približne 900-tisíc ľudí za deň. O ich bezpečnú a plynulú prepravu z bodu A do bodu B sa starajú tisíce vodičov, pričom do tejto skupiny patrí aj Dávid Jurašek.

Rodák z Prešova si pred rokmi uvedomil, že štúdium na vysokej škole nie je to, čo od života očakáva. Odišiel tak do českej metropoly, kde si spravil kurzy a začal pracovať ako vodič električky.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo všetko zahŕňa prípravný kurz električkára.
  • Ako sa žije v Prahe mimo pracovných povinností.
  • Čo všetko je úlohou vodiča električky a či zažil nejakú krízovú situáciu.

Ako sa postavil k tomu, že bude jazdiť cez obrovské mesto s hustou premávkou, koľko si dokáže zarobi.ť či aké najdivnejšie zážitky počas svojej trojročnej kariéry zažil, porozprával v rozhovore pre Refresher.

Praha
Zdroj: Dávid Jurašek

Dávid má 23 rokov a do Prahy odišiel aj preto, že sa chcel osamostatniť a vyskúšať si tento veľký svet.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prečítaj si napríklad o elektrikárovi z Nemecka, kávovom podnikateľovi z Indonézie či lodnom podlahárovi, ktorý sa za prácou presúva po celom svete.

Ak ťa náš obsah baví a chceš nás podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem početných benefitov aj prístup k prémiovému obsahu. Ďakujeme za tvoju podporu!

Praha Praha Praha Praha
Zobraziť galériu
(10)

Prečo si sa rozhodol odísť z domu?

Chcel som si vyskúšať, aké je to žiť samostatne, pracovať a starať sa o seba. Na Prahu to padlo aj preto, lebo tu žije moja sestra, nebývam však s ňou.

Skúšal si aj výšku?

MHD PRAHA SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
