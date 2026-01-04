Čo najhoršie zažil v kabíne električky?
Električku využije v Prahe približne 900-tisíc ľudí za deň. O ich bezpečnú a plynulú prepravu z bodu A do bodu B sa starajú tisíce vodičov, pričom do tejto skupiny patrí aj Dávid Jurašek.
Rodák z Prešova si pred rokmi uvedomil, že štúdium na vysokej škole nie je to, čo od života očakáva. Odišiel tak do českej metropoly, kde si spravil kurzy a začal pracovať ako vodič električky.
- Čo všetko zahŕňa prípravný kurz električkára.
- Ako sa žije v Prahe mimo pracovných povinností.
- Čo všetko je úlohou vodiča električky a či zažil nejakú krízovú situáciu.
Ako sa postavil k tomu, že bude jazdiť cez obrovské mesto s hustou premávkou, koľko si dokáže zarobi.ť či aké najdivnejšie zážitky počas svojej trojročnej kariéry zažil, porozprával v rozhovore pre Refresher.
Dávid má 23 rokov a do Prahy odišiel aj preto, že sa chcel osamostatniť a vyskúšať si tento veľký svet.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prečítaj si napríklad o elektrikárovi z Nemecka, kávovom podnikateľovi z Indonézie či lodnom podlahárovi, ktorý sa za prácou presúva po celom svete.
Ak ťa náš obsah baví a chceš nás podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem početných benefitov aj prístup k prémiovému obsahu. Ďakujeme za tvoju podporu!
Prečo si sa rozhodol odísť z domu?
Chcel som si vyskúšať, aké je to žiť samostatne, pracovať a starať sa o seba. Na Prahu to padlo aj preto, lebo tu žije moja sestra, nebývam však s ňou.
Skúšal si aj výšku?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo nezostal na vysokej škole a odišiel pracovať do zahraničia.
- Čo bolo najnáročnejšie na kurze električkára.
- Aká bola prvá jazda a čoho sa najviac bál.
- Na čo všetko si musí počas jazdy dávať pozor.
- Ako viezol na konečnú sedem bezdomovcov
- Ako mu Slováci vynadali, že ich nemá otravovať.
- Koľko si dokáže zarobiť.