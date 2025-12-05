Prešovské vianočné trhy ma prekvapili.
Nastal čas, priatelia, nová sezóna vianočných trhov je od prvého decembrového týždňa realitou vo väčšine slovenských miest.
Ako je každoročnou tradíciou, medzi stánkami s jedlom, nápojmi či rôznym iným tovarom sa ľudia dostávajú do vianočného vibeu. Riešia darčeky, náhodné stretnutia, plány na sviatky, počasie, no určite aj ceny.
„Aľe ta nech še nehňevaju, take neľudske ceny dac, to švet nevidzel,“ počujem jednu dámu pár metrov odo mňa, pričom pomedzi sťažovanie si premieša kávu a fúkaním ochladzuje langoš na tácke.
- Čo som si dokázal kúpiť za 10 eur na vianočných trhoch v Prešove.
- Aké sú tam tento rok ceny za cigánsku, varené víno či punč.
- Ako si dokážeš dať nápoj, niečo na jedenie a dezert tak, aby si ušetril.
Pred rokom sme písali o trhoch v Košiciach, kde hral miesto kolied DJ Lobo a za jednu klobásu dali niektorí ľudia cez 20 eur.
Tentokrát viedli naše cesty do Prešova, pričom cieľom bolo okrem nasávania miestneho prízvuku a vianočnej atmosféry zároveň zistiť, či sa dá na trhoch kúpiť nápoj, jedlo, dezert a zároveň sa zmestiť do 10 eur.
Víta ma jesenné počasie a miniverzia lunaparku
Prešov má pre mňa celý život osobité čaro. Na jednej strane ide o mesto, ktoré sa rozvíja, pribúdajú rôzne prevádzky, zaujímavá gastronómia, developerské projekty či infraštruktúra, no keď prídeš na Hlavnú ulicu, okamžite sa, minimálne pocitovo, vrátiš o pár desiatok rokov dozadu.
Floriánova ulica je smerom k Hlavnej obohnaná lešením, robotníkmi a vianočnou hudbou z neďalekých prevádzok. Cestou si ešte čítam, že trhy štartujú od 10:00, pričom stánky s občerstvením začínajú o hodinu neskôr.
Je krátko po jedenástej, drvivá väčšina stánkov má otvorené a extrovertní predávajúci sa prekrikujú v lákaní zákazníkov na svoju ponuku. Vidím všetky možné stánky, v ktorých okrem jedál a nápojov predávajú dáždniky, kabáty či bižutériu. Zaujme ma tiež niekoľko kolotočov a atrakcií, ktoré v upršanom a sychravom počasí zívajú prázdnotou na okraji trhov.
Ceny jak fras, ale aspoň neprší
Robím si prvé kolečko okolo stánkov a hoci sa veľmi snažím, 7 stupňov Celzia a jemné poprchávanie mi veľmi ťažko pomáhajú navodiť vianočnú atmosféru. Aspoň že z reprákov počujem jednu vianočnú pieseň za druhou a pomedzi to najčastejšie debaty o sviatkoch.
Od „Ojéj, 100 roky som ce nevidzel, ši doma teraz či dze ši teraz,“ cez „Tak len pokojné a požehnané sviatky, pozdravuj si rodinku a určite sa vidíme,“ až po „Tá aspoň že nepadá, ale keby kus posnežilo, bulo by dobre. Ceny? Vysoké jak fras.“ Do regionálnej poznámky dopĺňam, že znamená v miestnom jazyku pršať.
Misia je jasná, poďme na to
Vo vrecku bundy bruškami prstov hladím desaťeurovku a pri pohľade na ceny mám čoraz silnejší pocit, že môj dnešný experiment nemusí byť úspešný. Čo si letmo všímam, cigánska za 8 eur, langoš od 6 eur, dcl vína od 1,5 eura, 2 dcl punčov od 2,5 eura, polievky od 7 eur, churros za 6 eur či trdelník za 7 eur.
Idem si dať niečo na pitie. Pristupujem k okienku veľkej kvázi drevenice a zisťujem, že Prešov poctivo zálohuje. „Dve eurá za pohár, ktorý môžeš vrátiť tu, alebo potom ešte na druhej strane trhov je ďalší stánok,“ hovorí mi borec za pultom o politike vratných pohárov.
