Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou

Prinášame ti tipy, kam sa oplatí zájsť na vianočný punč.
Ak sa v decembri prechádzaš starým mestom Bratislavy, vôňa klinčekov a škorice ťa chytí skôr, než uvidíš prvý vianočný stánok. Vybrala som sa preto na bratislavské vianočné trhy zistiť, kde sa oplatí zastaviť na punč.
V troch kategóriách: najlacnejšie, najlepšie a najatmosférickejšie – som prešla niekoľko stánkov na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí. Niektoré ma prekvapili cenou, iné chuťou a pár z nich dokázalo to, čo je v decembri v centre mesta takmer nemožné: vytvoriť pokojné miesto s vianočnou a útulnou atmosférou.
Najlacnejšie:
Pri hľadaní troch najlacnejších punčov som sa zamerala hlavne na cenu, ale zároveň som chcela vedieť, či za danú sumu nedostanem poloprázdny pohár. Cieľom bolo nájsť reálne najlacnejšie a nie najhoršie.
Väčšina stánkov na vianočných trhoch v Bratislave stojí okolo 5 až 7 eur, niektoré možno nájdeš aj lacnejšie, ale klasický alkoholický punč pod 4 eurá sa mi nepodarilo nájsť. Ja som sa zameriavala výlučne na klasický „alko“ punč, pod hranicou 4 eur by sa už väčšinou jednalo o detskú alebo nealkoholickú verziu.