To, čo je pre nás symbolom rodinnej pohody, iným pripadá bizarné
Na Slovensku patrí vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom k Vianociam rovnako ako stromček či koledy. Mnohé rodiny si bez neho Štedrý deň ani nevedia predstaviť. Kapor je u nás symbolom tradície, hojnosti a rodinného stretnutia. Zvyk kupovať živú rybu, chovať ju pár dní vo vani, následne ju pripraviť a vypražiť, sa prenáša z generácie na generáciu.
Zahraničné portály ho však vnímajú úplne inak. Portál Disgusting Food Museum zaradil slovenského vianočného kapra na prvé miesto rebríčka najnechutnejších vianočných jedál sveta. Cudzincom sa nepozdáva už samotný postup, kúpa živého kapra, jeho uskladnenie vo vani a domáca zabíjačka. Nechápavo krútia hlavou aj nad zvykmi, ako je kapria šupina v peňaženke či pod obrusom pre šťastie a peniaze.
To, čo je pre nás vôňa domova, je pre niekoho inde „nechutná tradícia“. A pritom ide jednoducho o rozdielnosť kultúr – tak ako my by sme sa zdráhali ochutnať fermentovaných vtákov či veľrybí tuk, iných prekvapuje náš kapor.
Rebríček ďalších „najnechutnejších“ vianočných jedál sveta
- Kiviak – Grónsko
Fermentované vtáky natlačené do tela tuleňa, zakopané do zeme a zreté celé mesiace. Konzumujú sa aj s kosťami.
- Muktuk – grónska veľrybia koža a tuk
Tradičná pochúťka Inuitov – kúsky veľrybej kože s hrubou vrstvou tuku, jedia sa surové alebo len mierne upravené.
- Lutefisk – Škandinávia
Sušená treska namáčaná v lúhu získa želatínovú štruktúru a veľmi výraznú vôňu. Jedlo, ktoré „buď milujete, alebo nenávidíte“.
- Cuzcuz Paulista – Brazília
Slaný „koláč“ z kuskusu, zeleniny, vajec a morských plodov. Vyzerá ako torta, no chutí úplne inak, než by ste čakali.
- Vaječný likér
Niektoré zahraničné portály ho považujú za nechutný pre obsah surových vajec, hoci u nás patrí medzi sviatočné klasiky.
- Červy mopane – južná Afrika
Húsenice motýľa Emperor moth sa sušia, vyprážajú alebo varia v pikantnej omáčke a podávajú sa počas sviatkov.
- KFC na Vianoce – Japonsko
V Japonsku je tradíciou objednať si na Štedrý deň kuracie menu z KFC. Reštaurácie majú vypredané mesiace vopred.