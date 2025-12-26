Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. decembra 2025 o 11:40
Čas čítania 1:14
Natália Mišániová

Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál

Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
Zdroj: Retigo
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

To, čo je pre nás symbolom rodinnej pohody, iným pripadá bizarné

Na Slovensku patrí vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom k Vianociam rovnako ako stromček či koledy. Mnohé rodiny si bez neho Štedrý deň ani nevedia predstaviť. Kapor je u nás symbolom tradície, hojnosti a rodinného stretnutia. Zvyk kupovať živú rybu, chovať ju pár dní vo vani, následne ju pripraviť a vypražiť, sa prenáša z generácie na generáciu.

Zahraničné portály ho však vnímajú úplne inak. Portál Disgusting Food Museum zaradil slovenského vianočného kapra na prvé miesto rebríčka najnechutnejších vianočných jedál sveta. Cudzincom sa nepozdáva už samotný postup, kúpa živého kapra, jeho uskladnenie vo vani a domáca zabíjačka. Nechápavo krútia hlavou aj nad zvykmi, ako je kapria šupina v peňaženke či pod obrusom pre šťastie a peniaze.

To, čo je pre nás vôňa domova, je pre niekoho inde „nechutná tradícia“. A pritom ide jednoducho o rozdielnosť kultúr – tak ako my by sme sa zdráhali ochutnať fermentovaných vtákov či veľrybí tuk, iných prekvapuje náš kapor.


Rebríček ďalších „najnechutnejších“ vianočných jedál sveta

  • Kiviak – Grónsko

Fermentované vtáky natlačené do tela tuleňa, zakopané do zeme a zreté celé mesiace. Konzumujú sa aj s kosťami.

  • Muktuk – grónska veľrybia koža a tuk

Tradičná pochúťka Inuitov – kúsky veľrybej kože s hrubou vrstvou tuku, jedia sa surové alebo len mierne upravené.

  • Lutefisk – Škandinávia

Sušená treska namáčaná v lúhu získa želatínovú štruktúru a veľmi výraznú vôňu. Jedlo, ktoré „buď milujete, alebo nenávidíte“.

  • Cuzcuz Paulista – Brazília

Slaný „koláč“ z kuskusu, zeleniny, vajec a morských plodov. Vyzerá ako torta, no chutí úplne inak, než by ste čakali.

  • Vaječný likér

Niektoré zahraničné portály ho považujú za nechutný pre obsah surových vajec, hoci u nás patrí medzi sviatočné klasiky.

  • Červy mopane – južná Afrika

Húsenice motýľa Emperor moth sa sušia, vyprážajú alebo varia v pikantnej omáčke a podávajú sa počas sviatkov.

  • KFC na Vianoce – Japonsko

V Japonsku je tradíciou objednať si na Štedrý deň kuracie menu z KFC. Reštaurácie majú vypredané mesiace vopred.

Odporúčané
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor) Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor) 25. decembra 2025 o 12:00
Odporúčané
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja 25. decembra 2025 o 9:00
Odporúčané
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych 23. decembra 2025 o 9:44
kapor
Zdroj: TASR/Martin Palkovič
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VIANOCE
Odporúčame
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
dnes o 11:00
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
16. 12. 2025 10:00
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 hodinami
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
refresher+
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
včera o 17:00
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Storky
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Lifestyle news
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
pred 2 hodinami
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
pred 3 hodinami
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
včera o 13:01
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
včera o 09:00
1
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 3 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 3 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 3 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 3 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 3 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 3 dňami
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Česko Karlos Vémola
Viac
V Starej Ľubovni potvrdili nákazu u hydiny: Chovateľov čakajú prísne opatrenia
pred 3 minútami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred 43 minútami
Záver roka prinesie zmenu počasia: Slovensko čaká sneženie a tuhé mrazy aj v nižších oblastiach
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
Ľudia
včera o 12:00
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
včera o 12:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
pred 2 dňami
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
15. 12. 2025 11:30
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
refresher+
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
11. 12. 2025 13:00
Viac z Šport Všetko
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
21. 12. 2025 12:26
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
14. 12. 2025 7:40
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z Móda Všetko
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
V spolupráci
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
17. 12. 2025 17:30
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
15. 12. 2025 15:00
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
16. 12. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
Zdravie
pred 3 hodinami
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 hodinami
Na nové zuby si poctivo našetrila.
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
dnes o 11:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
REFRESHNI SI PLAYLIST: Timothée Chalamet rapuje s EsDeeKidom, Lil Uzi Vert má v klipe Adrianu Limu či nový album od $uicideboy$
dnes o 09:00
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
refresher+
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
včera o 18:00
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
refresher+
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 4 dňami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 hodinami
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
včera o 12:00
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
refresher+
Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok
včera o 17:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
19. 12. 2025 11:39
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 4 dňami
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia