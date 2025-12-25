Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 5:46

Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)

Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
Zdroj: archív respondentov
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Aké majú v reštaurácii ceny?

Začať v súčasnosti vlastný gastrobiznis nie je vôbec jednoduché. O čosi náročnejšie je však rozbehnúť to v zahraničí a zároveň ponúkať zväčša slovenskú kuchyňu.

Jano (43) a Karolína (27) však nehľadeli na prekážky a na jar 2025 sa rozhodli otvoriť podnik s názvom Fuchstanzklause na periférii Frankfurtu. Ponúkajú v ňom sviečkovú, guláše s domácimi parenými knedľami, vyprážaný syr, domáce pirôžky, vyprážaný karfiol, české pivo či nápoje, ktoré pozná každý Slovák a v zahraničí sa k nim len tak nedostane.

V tomto článku si prečítaš:
  • Za akú cenu predávajú tradičné jedlá.
  • Prečo sa rozhodli ísť do gastra s konceptom slovenskej kuchyne.
  • Akí sú Nemci zákazníci v porovnaní so Slovákmi.

„Keď sme dali na kartu bryndzové halušky, po pár víkendoch sme to museli stopnúť, bol z toho ošiaľ pre domácich aj zahraničných zákazníkov,“ hovorí Jano pre Refresher.

V Nemecku pred rokmi fungovalo množstvo českých, slovenských či česko-slovenských reštaurácií, no postupne sa ich počet znižoval z rôznych dôvodov. Ani to ich neodradilo od myšlienky začať tento koncept, ktorý má podľa slov manželov v okolí Frankfurtu silné miesto v rámci gastropriemyslu.

Nemecko
Zdroj: archív respondentov

„Ceny sme nastavovali aj podľa toho, koľko čo stojí u konkurencie. Samozrejme, tieto jedlá máme len my, ale klasiky sú do 15 eur,“ hovorí Karolína.

Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž) Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž) 5. decembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) 2. decembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) 30. novembra 2025 o 14:00

„Zákazníci chodia rôzni, aj Slováci a Česi, ale tiež domáci a vlastne rôzni hostia. Nedá sa jednoznačne určiť, že by to bola reštaurácia len pre našu komunitu,“ zhodli sa manželia.

Refresher ti pravidelne prináša články o Slovákoch pracujúcich v zahraničí. Prečítaj si napríklad o lodnom podlahárovi Mišovi, Ľubošovi so slovenskými potravinami v Anglicku či Ľubovi, ktorý podniká s realitami na Sardínii.

Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Nemecko Nemecko Nemecko Nemecko
Zobraziť galériu
(13)

Ján s manželkou pochádzajú z okolia Bardejova, pričom v Nemecku fungujú už dlhé roky. Jano najprv podnikal v stavebníctve, no napokon sa rozhodol z tohto odvetvia odísť a venovať sa gastronómii, v ktorej mala jeho manželka viac skúseností.

Odporúčané
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept 24. decembra 2025 o 11:00

Podľa toho, čo povedali pre Refresher, bola ich primárnym cieľom výroba tradičných pirôžkov. Zhodou náhod kúpili stroj, know-how a školenie na pirôžky od rodiny Bačovcov, o ktorých písal Refresher v úvode roka 2025. Pirôžky sú dnes súčasťou ich podnikania.

Najprv si pracoval v stavebníctve, prečo si toto odvetvie nechal tak?

Už to bolo so stavebníctvom v Nemecku prehrotené. Dostal som sa do zbytočných komplikácií kvôli zamestnancom, ktorí boli nekvalifikovaní, klamali a zo dňa na deň odišli. Nevidel som v tom potenciál do budúcnosti.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako náročné bolo nájsť priestor na prípravu pirôžkov a reštauráciu zároveň.
  • Ako je možné, že predáva v Nemecku jedlo za 1 euro.
  • Čo iné ešte jeho podnik ponúka a čo najviac chutí nemeckým či iným hosťom.
  • Aké reakcie dostávajú na domáce slovenské jedlo.
  • Prečo sú otvorení len tri dni v týždni.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 194671 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FRANKFURT GASTRO GASTRO PRÍBEHY NEMECKO SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Odporúčame
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
refresher+
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
pred 3 dňami
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
pred 3 dňami
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
refresher+
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
pred 2 dňami
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Storky
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Lifestyle news
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
pred 12 minútami
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
dnes o 09:00
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 2 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 2 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 2 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 2 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 2 dňami
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Česko Diaľnice
Viac
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
pred 26 minútami
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
pred 46 minútami
Prevody medzi bankami sa oneskoria. Sviatky a odstávka systémov stopnú platby na niekoľko dní
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Ľudia
včera o 11:00
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
včera o 11:00
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Kontrola odhalila v obľúbenom českom koláči nebezpečný pesticíd. Môže ohroziť pečeň či zdravie plodu
Kontrola odhalila v obľúbenom českom koláči nebezpečný pesticíd. Môže ohroziť pečeň či zdravie plodu
10. 12. 2025 19:19
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
15. 12. 2025 11:30
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
13. 12. 2025 14:40
Viac z Zdravie Všetko
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
15. 12. 2025 17:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
15. 12. 2025 8:45
Viac z Kultúra Všetko
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
14. 12. 2025 16:40
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér
20. 12. 2025 11:00
Viac z Móda Všetko
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
18. 12. 2025 14:36
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
17. 12. 2025 17:30
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
15. 12. 2025 15:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
Gastro
pred hodinou
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
pred hodinou
Aké majú v reštaurácii ceny?
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
pred 2 hodinami
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
refresher+
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
včera o 18:00
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
včera o 11:00
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 3 dňami
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
19. 12. 2025 11:39
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia