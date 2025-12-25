Aké majú v reštaurácii ceny?
Začať v súčasnosti vlastný gastrobiznis nie je vôbec jednoduché. O čosi náročnejšie je však rozbehnúť to v zahraničí a zároveň ponúkať zväčša slovenskú kuchyňu.
Jano (43) a Karolína (27) však nehľadeli na prekážky a na jar 2025 sa rozhodli otvoriť podnik s názvom Fuchstanzklause na periférii Frankfurtu. Ponúkajú v ňom sviečkovú, guláše s domácimi parenými knedľami, vyprážaný syr, domáce pirôžky, vyprážaný karfiol, české pivo či nápoje, ktoré pozná každý Slovák a v zahraničí sa k nim len tak nedostane.
„Keď sme dali na kartu bryndzové halušky, po pár víkendoch sme to museli stopnúť, bol z toho ošiaľ pre domácich aj zahraničných zákazníkov,“ hovorí Jano pre Refresher.
V Nemecku pred rokmi fungovalo množstvo českých, slovenských či česko-slovenských reštaurácií, no postupne sa ich počet znižoval z rôznych dôvodov. Ani to ich neodradilo od myšlienky začať tento koncept, ktorý má podľa slov manželov v okolí Frankfurtu silné miesto v rámci gastropriemyslu.
„Ceny sme nastavovali aj podľa toho, koľko čo stojí u konkurencie. Samozrejme, tieto jedlá máme len my, ale klasiky sú do 15 eur,“ hovorí Karolína.
„Zákazníci chodia rôzni, aj Slováci a Česi, ale tiež domáci a vlastne rôzni hostia. Nedá sa jednoznačne určiť, že by to bola reštaurácia len pre našu komunitu,“ zhodli sa manželia.
Ján s manželkou pochádzajú z okolia Bardejova, pričom v Nemecku fungujú už dlhé roky. Jano najprv podnikal v stavebníctve, no napokon sa rozhodol z tohto odvetvia odísť a venovať sa gastronómii, v ktorej mala jeho manželka viac skúseností.
Podľa toho, čo povedali pre Refresher, bola ich primárnym cieľom výroba tradičných pirôžkov. Zhodou náhod kúpili stroj, know-how a školenie na pirôžky od rodiny Bačovcov, o ktorých písal Refresher v úvode roka 2025. Pirôžky sú dnes súčasťou ich podnikania.
Najprv si pracoval v stavebníctve, prečo si toto odvetvie nechal tak?
Už to bolo so stavebníctvom v Nemecku prehrotené. Dostal som sa do zbytočných komplikácií kvôli zamestnancom, ktorí boli nekvalifikovaní, klamali a zo dňa na deň odišli. Nevidel som v tom potenciál do budúcnosti.
