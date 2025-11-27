Domácim vo veľkom zachutil kefír či slovenské čaje.
Začať podnikať v zahraničí v akomkoľvek segmente predstavuje isté riziko, ale tiež ukazuje odvahu. V podobnom duchu rozmýšľali aj manželia Klaudia a Ľuboš Štefanovoví z Bardejova, ktorí si pred takmer 10 rokmi otvorili v Anglicku slovensko-český obchod.
Gloucester je vzdialený asi hodinu jazdy južne od Birminghamu, má približne 140-tisíc obyvateľov a svet ho pozná napríklad aj ako jedno z miest, kde natáčali Harryho Pottera.
V tomto meste priamo na námestí je okrem iného aj Stefanov food, obchod, ktorý v srdci Anglicka ponúka slovenské pochutiny, sladkosti, mäsové výrobky či ďalší široký sortiment.
S manželmi sme sa spojili po pracovnej dobe, ktorá je však pre nich často veľmi nepravidelná. „V obchode predávam, dokladám, vykladám tovar, upratujem a vlastne robím všetko väčšinou sám“, hovorí na úvod nášho telefonátu Ľuboš, ktorý pracuje na ostrovoch už 20 rokov.
Ako sa začal tvoj anglický príbeh?
Prišiel som pred 20 rokmi s tým, že ostanem 3 mesiace, maximálne pol roka. (smiech) Zmenilo sa však to, že som si aj s manželkou uvedomil, o koľko lepšie sa tu dá zarobiť. Po čase sme sa tiež rozhodli si tu kúpiť domček, keďže už sme mali nejaké financie a žiť tu dlhodobo v nájme je finančne veľmi neefektívne.
