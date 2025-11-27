Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. novembra 2025 o 7:10
Čas čítania 8:06

Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)

Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
Zdroj: archív respondenta
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Domácim vo veľkom zachutil kefír či slovenské čaje.

Začať podnikať v zahraničí v akomkoľvek segmente predstavuje isté riziko, ale tiež ukazuje odvahu. V podobnom duchu rozmýšľali aj manželia Klaudia a Ľuboš Štefanovoví z Bardejova, ktorí si pred takmer 10 rokmi otvorili v Anglicku slovensko-český obchod. 

Gloucester je vzdialený asi hodinu jazdy južne od Birminghamu, má približne 140-tisíc obyvateľov a svet ho pozná napríklad aj ako jedno z miest, kde natáčali Harryho Pottera. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako je to s dovozom slovenských či českých potravín do Anglicka a čo zmenil Brexit.
  • Čo si najviac kupujú Slováci v zahraničí a po čom zas idú cudzinci.
  • Prečo k nemu chodí málo Slovákov. 

V tomto meste priamo na námestí je okrem iného aj Stefanov food, obchod, ktorý v srdci Anglicka ponúka slovenské pochutiny, sladkosti, mäsové výrobky či ďalší široký sortiment. 

Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) 8. novembra 2025 o 19:00
Odporúčané
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) 6. novembra 2025 o 7:30
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) 31. októbra 2025 o 18:00

S manželmi sme sa spojili po pracovnej dobe, ktorá je však pre nich často veľmi nepravidelná. „V obchode predávam, dokladám, vykladám tovar, upratujem a vlastne robím všetko väčšinou sám“, hovorí na úvod nášho telefonátu Ľuboš, ktorý pracuje na ostrovoch už 20 rokov. 

Ako sa začal tvoj anglický príbeh?

Prišiel som pred 20 rokmi s tým, že ostanem 3 mesiace, maximálne pol roka. (smiech) Zmenilo sa však to, že som si aj s manželkou uvedomil, o koľko lepšie sa tu dá zarobiť. Po čase sme sa tiež rozhodli si tu kúpiť domček, keďže už sme mali nejaké financie a žiť tu dlhodobo v nájme je finančne veľmi neefektívne. 

Refresher ti pravidelne prináša príbehy Slovákov, ktorí žijú a pracujú v zahraničí. Prémiový obsah môže vznikať aj vďaka podpore od vás. Ak nás chceš podporiť, staň sa členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početní benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

ľubo ľubo ľubo ľubo
Zobraziť galériu
(11)
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • V čom je náročné otvoriť si v Anglicku takýto obchod.
  • Či má konkurenciu. 
  • Čo začal predávať. 
  • Aký tovar chutí najviac zahraničným zákazníkom.
  • Čo zo slovenskej klasiky predáva najviac.
  • Prečo k nemu chodí veľmi málo Slovákov či Čechov. 
  • Koľko si dokáže zarobiť. 
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193070 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ANGLICKO OBCHODY PODNIKANIE SLOVÁCI
Odporúčame
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii? e
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 2 dňami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
včera o 10:00
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
včera o 09:00
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní e
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
včera o 17:00
Storky
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Lifestyle news
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série pred 26 minútami
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv včera o 16:24
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc včera o 15:31
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov včera o 14:38
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli včera o 12:24
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita? včera o 11:36
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko Trenčín sa v auguste premení na mýtickú zoo včera o 10:52
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri včera o 09:32
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň včera o 08:49
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Európska únia Rusko Polícia SR
Viac
Zelensky for you: na ZŠ v Michalovciach našli nádobu s odkazom pre prezidenta
pred 19 minútami
Aktuálne: Autobus košickej MHD dostal šmyk. Skončil mimo cesty
pred hodinou
EÚ zrejme prikáže začipovať všetky psy a mačky. Nové pravidlá zároveň zakážu kríženie mnohých plemien
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
Zahraničné
včera o 07:00
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
včera o 15:31
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
včera o 10:00
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let
pred 2 dňami
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
refresher+
Odporúčané
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 2 dňami
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
včera o 09:00
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Viac z Zdravie Všetko
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
Duševné zdravie
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
včera o 17:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 3 dňami
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
pred 4 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
pred 2 hodinami
Domácim vo veľkom zachutil kefír či slovenské čaje.
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
včera o 17:00
Ušetri viac ako 200 €. Obľúbený dámsky epilátor a nový pánsky strojček Braun teraz kúpiš v TOP zľave
PR správa
Ušetri viac ako 200 €. Obľúbený dámsky epilátor a nový pánsky strojček Braun teraz kúpiš v TOP zľave
včera o 15:00
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov
včera o 14:38
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
V spolupráci
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
včera o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
včera o 15:31
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
včera o 12:24
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
pred 2 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 3 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 4 dňami
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia