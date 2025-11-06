Čo si k nej ľudia chodia kupovať najčastejšie?
Po deviatich rokoch na materskej a roku na voľnej nohe sa vyštudovaná magistra farmácie vrátila tam, kde sa cíti dobre a kde dnes tvorí tiež úspešný a zábavný obsah, do lekárne.
O tom, aká je práca v lekárni, prečo na ňu pozerajú ľudia ako na predavačku a čo sú najčastejšie požiadavky zákazníkov, sme sa rozprávali s Katarínou Gazdíkovou.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo ľudia vidia lekárnikov ako predavačov.
- Ako dnes ľudia skúšajú získať liek na predpis bez predpisu.
- Prečo sa jej začal zákazník vyzliekať v lekárni.
- Aký problém čaká tých, ktorí sú závislí na nosových sprejoch.
- Aké sú najčastejšie chyby pri užívaní bežných liekov.