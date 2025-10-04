Náročnosť brigády záleží od toho, k akému gazdovi sa dostaneš, hovorí Janko.
Slováci už od 90-tych rokov v období od septembra do úvodu novembra odchádzajú do zahraničia, primárne do Talianska, aby si nárazovo privyrobili prácou vo veľkých sadoch.
Síce sa môže zdať, že o tento typ práce majú záujem najmä staršie generácie, stále sa nájdu aj mladí ľudia, ktorí začiatkom jesene zvolia tento typ brigády. Príkladom je Jano, ktorý akurát využil čas medzi stabilnými zamestnaniami a strávil 22 dní prácou v sade.
- Ako sa dá k takejto jablkovej brigáde dostať.
- Čo je na tejto práci najnáročnejšie a ako sa na to dá zvyknúť.
- Koľko si môžeš zarobiť a podľa čoho vieš, že si u dobrého gazdu.
Hneď v úvode rozhovoru ma zaujímalo, ako si vybavia mesačné voľno na brigádu ľudia, ktorí majú stabilnú prácu. „No, aj presne s takými som bol tam. Celý rok pracujú a šetria si dovolenku na to, aby mohli ísť na tieto brigády, proste to vymenia za dovolenku pri mori a podobne, ale dostanú tak dôležitú finančnú injekciu, ktorá pomôže ich rodinám,“ načal Jano pre Refresher.
V rozhovore sme sa rozprávali o tom, ako vyzerá bežný deň v sade, koľko si za pár týždňov zarobil či ako veľmi záleží na tom, k akému gazdovi a do akého sadu prídeš.
„Peniaze vyplácajú poctivo a s ničím sa tam nešvindľuje. Niekto možno vypláca iným spôsobom, ale ja som bol platený od odpracovaného času, bolo to približne 9 eur na hodinu,“ hovorí Jano.
