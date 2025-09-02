Ako sa podniká stolárom v Anglicku?
Britské ostrovy sú domovom pre množstvo Slovákov, ktorí sa tam rozhodli študovať alebo pracovať. Patrí medzi nich aj Jakub, ktorý si tam otvoril stolársku dielňu.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa v Anglicku vypracoval od pomocníka až k vlastnej stolárskej firme.
- Ako sa zo študenta architektúry stal pomocný stavbár v Anglicku.
- Ako vyzerala zákazka pre kuvajtského šejka v štvorposchodovom dome v Londýne.
- Za koľko si dokázal kúpiť v Anglicku vlastný dom.
- Koľko ho stál život v Londýne a prečo sa odsťahoval.
- Aké má skúsenosti so zákazníkmi.
- Aký najdrahší kus nábytku vytvoril.
- Koľko si dokáže prácou stolára v Anglicku zarobiť.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 186473 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/SchwechatZobraziť všetky (15)