Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
4. januára 2026 o 7:00
Čas čítania 11:21

50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?

50 najočakávanejších filmov roka 2026. Na čo sa oplatí tešiť okrem Avengerov, Duny a Nolanovej Odysey?
Zdroj: Warner Bros/Pixar/universal
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V roku 2026 vyjdú stovky filmov. My sme vybrali 50 z nich, na ktoré sa tešíme najviac. O čom budú, kto si v nich zahrá a ktorí režiséri natočia najočakávanejšie novinky?

V dnešnom článku ti predstavíme 50 filmov, ktoré majú podľa nás najväčšie šance zaujať širokú verejnosť a dostať sa aj do koncoročných výberov pre najlepšie filmy. Aj keď sa mnohé do top rebríčkov neprepracujú, minimálne môže ísť o zábavné, vtipné či akčné popcornovky, akých už v kinách veľa nebýva.

Niektoré filmy majú zatiaľ naplánované len dátumy premiér v USA.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Rok 2026 bude oveľa silnejší ako 2025. Aké filmy to garantujú?
  • Okrem hollywoodskych peciek môžeš čakať aj fantastické ázijské a severské počiny, ktoré zatrasú tvojou psychikou.
  • Konečne vyjdú skvelé komiksovky a akčné filmy. Ktoré to budú a zvíťazí Marvel či DC?
  • Zabudni na Barbenheimer, je tu Dunesday! Aké dva mega blockbustery vyjdú v rovnaký deň?
  • O čom budú nové filmy režisérov Christophera Nolana, Dennisa Villeneuvea, Stevena Spielberga či Ridleyho Scotta?
Dočítaj článok už od 1 €
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 194532 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
refresher+
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
1. 1. 2026 19:00
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 4 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
pred 2 dňami
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
refresher+
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
včera o 09:00
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
refresher+
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
dnes o 08:30
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Lifestyle news
REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
pred hodinou
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
pred 2 hodinami
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
včera o 16:14
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
včera o 15:33
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
včera o 14:52
Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi
včera o 14:08
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie jedlá planéty. Niektoré z nich by si radšej ani nevidel
včera o 13:14
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
včera o 12:26
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
včera o 11:47
Spravodajstvo
Sociálna poisťovňa Počasie Dôchodky Lyžovanie
Viac
Agresívny pacient lekárku zatlačil do kúta a zdravotnú sestru chytil za krk. V bratislavskej nemocnici musela zasahovať polícia
pred 17 minútami
Nešťastie v lyžiarskom stredisku Krahule: Z lanovky vypadol 11-ročný chlapec, záchranári zasahovali vrtuľníkom
pred 57 minútami
Nové informácie o požiari vo Švajčiarsku: V bare posledných 5 rokov nerobili bezpečnostné kontroly
pred 3 hodinami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
Seriály
pred 2 hodinami
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
pred 2 hodinami
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 4 dňami
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
31. 12. 2025 9:54
Náhle zomrel známy český herec Pavel Nečas. Mal 59 rokov
Náhle zomrel známy český herec Pavel Nečas. Mal 59 rokov
1. 1. 2026 14:20
1
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
pred 4 dňami
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
2. 1. 2026 14:43
Viac z Osobnosti Všetko
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
2. 1. 2026 10:59
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
včera o 14:52
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
2. 1. 2026 11:42
Viac z Zaujímavosti Všetko
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
Zahraničné
pred 3 hodinami
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie jedlá planéty. Niektoré z nich by si radšej ani nevidel
včera o 13:14
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
včera o 09:00
Viac z Móda Všetko
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
Doplnky
včera o 13:00
V spolupráci
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
včera o 13:00
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
29. 12. 2025 14:00
Pozri si TOP vydania tenisiek v januári: Jordan Mule, biele Converse SHAI 001 aj exkluzívny collab Nike x NIGO
včera o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
KVÍZ: Otestuj sa v geografii z druhého stupňa a označ na slepej mape správne rieky Európy. Zvládne to len pravý profík
pred 3 hodinami
V škole si buď slepé mapy miloval, alebo nenávidel - trúfaš si zistiť, či si pamätáš názvy riek na našom kontinente?
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
refresher+
Príchod GTA VI a Wolverina nezatieni ďalšie epické hry. Toto je 20 najočakávanejších herných peciek na rok 2026
dnes o 08:30
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
včera o 15:33
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
V spolupráci
Výpredajové šialenstvo v online obchode Footshop. Nezmeškaj zľavy až do 50 % na HOT tenisky, oblečenie či doplnky
včera o 13:00
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
včera o 12:26
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
refresher+
Milan vyšiel po 4 rokoch z basy: Chlapi tu masturbujú 3x denne. Doktor zbil chlapa, lebo chcel obyčajné lieky (Rozhovor)
15. 12. 2024 9:30
2
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Vydávala som sa za 14-ročné dievča a stretla sa so sexuálnym predátorom: „Neboj sa Naty, budem robiť len to, čo mi dovolíš.“
refresher+
Vydávala som sa za 14-ročné dievča a stretla sa so sexuálnym predátorom: „Neboj sa Naty, budem robiť len to, čo mi dovolíš.“
3. 11. 2024 9:30
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
1
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 4 dňami
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
2. 1. 2026 13:01
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
pred 2 dňami
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia