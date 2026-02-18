Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Coca-Cola.
dnes 18. februára 2026 o 10:00
Čas čítania 1:48
Sponzorovaný obsah

Three Cents rozširuje svoje portfólio. Značka predstavila dve výrazné novinky, ktoré reflektujú súčasné barové trendy

Tajomstvo dokonalého gin tonicu sa skrýva v prémiovom mixéri od Three Cents.

Na svetovej barovej scéne dnes patrí Three Cents medzi značky, ktoré trendy nielen sledujú, ale aktívne ich formujú. Podľa Drinks International – Brands Report 2025 ide o najrýchlejšie rastúcu značku mixérov v najlepších baroch sveta a zároveň jednu z najčastejšie zastúpených značiek v top baroch globálnej barovej scény. Three Cents je voľbou barmanov, ktorí chcú byť o krok vpredu – nielen držať tempo.

Zatiaľ čo iné značky nasledujú zavedené vzorce, Three Cents udáva tempo prémiovej barovej kultúre, pracuje s chuťami, ktoré sa neboja vybočiť z klasiky a menia rolu mixéra na plnohodnotný chuťový zážitok. Prémiový mixér už dávno nie je len doplnok. Je to podpis baru. A niekedy aj dôvod, prečo sa hosť vracia.

Three Cents: keď bubliny píšu príbeh

Značka Three Cents vznikla v roku 2014 v Grécku z iniciatívy štyroch priateľov, z ktorých traja boli profesionálni barmani. Ich cieľom bolo vytvoriť prémiové sódové nápoje, ktoré budú rešpektovať remeslo, pracovať s čerstvými surovinami a ponúknu perlivosť, ktorá vydrží až do posledného dúšku. Inšpiráciou im bola kultúra sodabarov z konca 19. storočia.

Dnes patrí Three Cents medzi najrešpektovanejších mixérov na svetovej barovej scéne. Nápoje sú vyrábané bez konzervantov, šetrnými výrobnými postupmi a výhradne v sklenených fľašiach, ktoré najlepšie uchovávajú ich typickú, dlhotrvajúcu perlivosť.

Značka je súčasťou portfólia Coca-Cola HBC a postupne sa dostáva aj do najlepších barov v Česku a na Slovensku.

Coca-Cola
Zdroj: Coca-Cola

Dve novinky, ktoré posúvajú aperitivo moment

Portfólio Three Cents sa teraz rozširuje o dve výrazné novinky, ktoré reflektujú súčasné barové trendy aj rastúci dôraz na kvalitu mixérov.

Three Cents Tonic Water – je tonik navrhnutý tak, aby dal maximálny priestor samotnému ginu. Kombinuje pramenitú vodu, kvalitný prírodný chinín a minimum aróm. Vďaka vysokému tlaku sýtenia si zachováva jemné, dlhotrvajúce bubliny, ktoré udržia drink svieži až do posledného dúšku. Ideálny základ pre dokonale vyvážený gin & tonic – doma aj v tých najlepších baroch.

Three Cents Fig Leaf Soda – prináša do sveta nealkoholických nápojov aj modernej mixológie nečakaný chuťový rozmer. Vyrába sa z ručne zbieraných figových listov z chránených oblastí gréckych ostrovov a ponúka jemnú, sviežu arómu s ľahko bylinným charakterom. Funguje samostatne aj ako sofistikovaný mixér pre aperitívne a nízkoalkoholické koktaily.

three cents
Zdroj: Coca-Cola, Unsplash/Aleksandr Popov

Tip na drink: Fig Leaf Americano

Klasický koktail Americano dostáva vďaka Fig Leaf Soda svieži stredomorský twist. Elegantný, ľahký aperitív, ktorý ukazuje, ako môže správne zvolený mixér zmeniť celý drink.

Ingrediencie:

  • 30 ml Martini Bitter
  • 30 ml Martini Rosso
  • 120 ml Three Cents Fig Leaf Soda

Postup prípravy:

Do vychladeného vysokého pohára naplň kocky ľadu. Prilej Martini Bitter a Martini Rosso, jemne premiešaj a potom opatrne dolej Three Cents Fig Leaf Soda. Ozdob malým figovým listom.

Tip: Použi dobre vychladenú Fig Leaf Soda – zvýrazní perlivosť aj sviežosť drinku. Pre výraznejší variant je možné pridať malé množstvo suchého ginu a posunúť koktail smerom k modernému Spritzu.
GASTRO
