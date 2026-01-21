PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky

Ako často jedia Slováci donášky a koľko sú ochotní čakať na jedlo? Aj to sa snažíme zistiť v krátkom prieskume. Stačí nám iba 5 minút z tvojho času.
Využívaš donášky jedla pravidelne alebo je to pre teba len príležitostný cheat meal? Donáška jedla je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás – či už je to rýchly obed v práci alebo pizza cez víkend pri binge watchingu nového seriálu.
Ktoré faktory sú pre teba pri donáške najdôležitejšie? Povedz nám, ktoré apky preferuješ, aká doba čakania je pre teba akceptovateľná a aj to, čo ti najviac prekáža – meškajúci kuriéri, vysoké poplatky alebo studené jedlo?
🍕 🍔 Ako poďakovanie za tvoj čas jedného šťastlivca odmeníme – získaj kredit v hodnote 100 € na donášku jedla a uži si ho podľa vlastnej chuti. Nezabudni preto správne vyplniť e-mailovú adresu, aby sme ťa mohli kontaktovať v prípade, že vyhráš práve ty.
Vyplnenie prieskumu ti nezaberie viac ako 5 minút. Stačí kliknúť na tento odkaz alebo modré tlačidlo nižšie. Zapojiť sa môžeš do 28. februára 2026.
- Klikni na modré tlačidlo nižšie a vyplň prieskum do 28. februára 2026.
- Odpovedz na niekoľko jednoduchých otázok a podeľ sa o svoj názor.
- Daj nám nejaký čas na spracovanie a na začiatku marca si nezabudni skontrolovať e-mailovú schránku. Kto vie, možno to budeš práve ty, kto vyhrá 100 € na donášku jedla.