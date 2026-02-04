Pôjdeš na phočko?
Košice sú plné kvalitnej gastronómie od výmyslu sveta. Zakorenenou súčasťou sú tam aj rôzne ázijské bistrá, pričom dnes z nich určite najviac vyniká podnik s názvom Zago.
Vietnamská fúzia jedál, drinky a samozrejme ikonické phočko by asi nebola na Hlavnej 37 tak populárna bez šéfa tamojšieho podniku, Valentina.
- Čo stojí za jeho úspechom na sociálnych sieťach a kde berie inšpiráciu.
- V čom vidí najväčší problém košickej gastroscény na Hlavnej ulici.
- Ako sa postupne mení jeho pozícia kuchára na influencera a ako to vníma.
Ako človek s vysokou mierou kreativity a nulovou úrovňou hanby sa pustil pred pár mesiacmi do natáčania rôznych reakčných videí a reelsiek, z ktorých sa rýchlo stal trend nielen v okolí Košíc.
„Povedal som si, že keď sem neprídu foodbloggeri, spravím zo seba influencera ja a chytilo sa to, čo ma veľmi teší,“ hovorí majiteľ a kuchár v jednej osobe.
Tino z princípu zatiaľ neukazuje vo videách kuchyňu a ani neláka denne zákazníkov na fotky jedál. Zakladá si na ľahkom humore a krátkych videách, pričom toto kombo v spojení s jeho ázijskými koreňmi vyústilo do státisícov videní na takmer každom videu, ktoré publikuje.
V rámci čísel už prekonal niekoľkokrát milión, pričom virálnym sa stalo najmä video, kde hrá prekvapeného Vietnamca, ktorý žije v tom, že sneh je ryža a konzumuje ho s paličkami a sójovkou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Za touto košickou internetovou hviezdou som sa teda musel vybrať osobne, keďže okrem úspechov na sociálnych sieťach ma zaujímalo tiež to, ako chutí jedlo, ktoré v prevádzke ponúka.
V posledných januárových dňoch je počasie nestabilné, istotou je na tomto mieste však vždy vietor. Presúvam sa z parkoviska do srdca Košíc, pričom príchod na Hlavnú je pre mňa stále osobne vždy emočným momentom, keďže ide o jedno z najkrajších miest na svete.
Hlavná v Košiciach nie je taká ako kedysi
Tinovu prevádzku nachádzam priamo pod Dómom svätej Alžbety. Na prvú si hovorím, že asi neexistuje lepšie miesto pre vietnamské bistro, no dozvedám sa, že to už údajne nie je to, čo kedysi.
„Je tu veľa obchodných centier, ak zaprší, je prázdna ulica, aj donáškové služby robia svoje a ľudia už nechodia tak veľa priamo sem. Ďalej aj parkovanie, politika parkovania a cien sa v okolí Hlavnej zhoršila,“ prezrádza Tino.
Už zo vzdialenosti pár metrov vidím vo dverách postávať známu tvár, ktorá pozerá upriamene do mobilu a zároveň vyfukuje dym z e-cigarety. „Čau, ja som Tino, ty si Timo, celkom funny, aj na toto by sme mohli natočiť nejaké videjko či? Poď dovnútra, takto to u nás vyzerá,“ víta ma pán domáci, ktorý očividne stále premýšľa nad tým, aký nový content by mohol divákom priniesť.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké boli jeho začiatky v gastronómii a čomu sa venoval predtým.
- V čom je jeho kuchyňa a ikonické phočko špeciálne.
- Ako mu napadlo začať točiť videá a kde hľadá inšpiráciu.
- S akou kritikou sa stretáva a čo na jeho tvorbu hovorí vietnamská komunita.
- Ako sa zmenil profil zákazníkov odkedy je jeho tvár virálna.
- Prečo zásadne netočí kuchyňu ani jedlá, ktoré navarí.
- Aké ponuky na spoluprácu dostal a za akých podmienok by do nich šiel.