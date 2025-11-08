Kategórie
dnes 8. novembra 2025 o 19:00
Čas čítania 6:15

Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)

Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
Zdroj: NOZU
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Do výberu sa vošla moderná talianska reštaurácia, miesto na rýchly snack za drobné či prevádzka, ktorá funguje už viac ako 35 rokov.

Slovenská gastroscéna sa v posledných rokoch posúva dopredu, denne vznikajú rôzne podniky a zákazník je tiež každým dňom náročnejší na kvalitu.

Na mape slovenského gastra je určite aj Prešov, kde môžeš navštíviť rozmanité koncepty a vybrať si to, na čo máš chuť. Tretie najväčšie slovenské mesto zažilo v posledných rokoch boom čo sa týka nových prevádzok, ktoré vytvorili solídnu konkurenciu k už existujúcim stáliciam.

V tomto článku si prečítaš:
  • Medzi ktorými burgrami je v Prešove "boj" o titul toho najlepšieho.
  • Ktorá kaviareň si získala srdcia Prešovčanov.
  • Kam vyraziť na streetfood, luxusnejšie jedlo či po dobré pečivo.

V rámci gastrotestov a rebríčkov, ktoré Refresher robí na východnom Slovensku, sme sa rozhodli priniesť ti zoznam toho najlepšieho a zároveň najviac fresh, čo môžeš v Prešove v rámci gastra zažiť. 

Prešov
Zdroj: Timotej Gašper / Wikimedia

Nebude to však len o drahšom fine diningu či nádhernom interiéri. Zoznam má slúžiť ako prešovský gastrokompas, ktorý ťa dovedie na miesta, odkiaľ neodídeš sklamaný. O niektorých z nich si možno doteraz ani nepočul, no určite si zaslúžia pozornosť.

Kde v Prešove je najlepší burger, najlepšia pizza, pekná kaviareň, kam na rande, romantickú večeru či gastrozážitok a kde dáš pár centov za rokmi overenú klasiku? Čítaj ďalej a odhaľ, ktorých 10 podnikov sme vybrali do tohto zoznamu, pričom sme prešli všetko od pirôžkov až po luxusnú taliansku osteriu.

Refresher ti pravidelne prináša gastronomický obsah z východného Slovenska. V lete sme testovali prešovské zmrzliny, hľadali sme najlacnejšie obedové menu v Košiciach a navštívili sme prevádzky z populárnej šou Na nože.

Zoznam nie je stavaný vo forme rebríčka a nemá poradie od najlepšieho po najhorší. Ide o subjektívny výber autora.
Prešov Prešov Prešov Prešov
Zobraziť galériu
(11)

Nico Café

Adresa: 17. novembra 8288

Nico je v rámci východniarskych gastrotúlaní pomerne častým sparingom. V teste káv a matche sme navštívili košickú pobočku, a o tej prešovskej sme mali veľmi pozitívne odporúčania.

Prešov
Zdroj: Timotej Gašper / Wikimedia

Podnik s fúziou raňajkárne, obedárne, bistra, kaviarne a baru má v Prešove skvelú polohu neďaleko vysokej školy. Prevádzku sme v minulosti navštívili niekoľkokrát a bolo prakticky jedno, v akom čase prídeš, vždy je tam temer fullka.

Cool dizajn, kvalitná obsluha a najmä to, čo príde na tanieroch, to ti je paráda. Jedlo v tomto podniku láka chuťou, výzorom aj prevedením. Na raňajky odporúčame ich párky s chrenom a čerstvým chlebom alebo, ako inak, avokádový toast.

Prešov
Zdroj: Timotej Gašper / Wikimedia

Nico možno pôsobí ako študentský podnik, veď ním zčasti aj je, no zároveň si tam počas dňa nájde svoje miesto naozaj každý.

This Is Coffee. (TiC)

Adresa: Floriánova 6

Vlado a Asleigh sú manželia, ktorí sa v roku 2021 rozhodli v Prešove vytvoriť vlastnú kaviareň. TiC na Floriánovej zaujal baristov, foodblogerov aj bežných ľudí, ktorí si chcú vychutnať kvalitnú kávu či drinky.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Nastejsia ☁️🤎 (@nastejsia)

TiC je typ modernej kaviarne s útulným priestorom a najmä veľmi peknou a menej tradičnou terasou. Nájdeš tam skutočne širokú ponuku kávy, robia aj matchu, ktorá mala skutočne dobrú chuť.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
GASTRO GASTROTESTY PREŠOV
