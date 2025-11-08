Do výberu sa vošla moderná talianska reštaurácia, miesto na rýchly snack za drobné či prevádzka, ktorá funguje už viac ako 35 rokov.
Slovenská gastroscéna sa v posledných rokoch posúva dopredu, denne vznikajú rôzne podniky a zákazník je tiež každým dňom náročnejší na kvalitu.
Na mape slovenského gastra je určite aj Prešov, kde môžeš navštíviť rozmanité koncepty a vybrať si to, na čo máš chuť. Tretie najväčšie slovenské mesto zažilo v posledných rokoch boom čo sa týka nových prevádzok, ktoré vytvorili solídnu konkurenciu k už existujúcim stáliciam.
- Medzi ktorými burgrami je v Prešove "boj" o titul toho najlepšieho.
- Ktorá kaviareň si získala srdcia Prešovčanov.
- Kam vyraziť na streetfood, luxusnejšie jedlo či po dobré pečivo.
V rámci gastrotestov a rebríčkov, ktoré Refresher robí na východnom Slovensku, sme sa rozhodli priniesť ti zoznam toho najlepšieho a zároveň najviac fresh, čo môžeš v Prešove v rámci gastra zažiť.
Nebude to však len o drahšom fine diningu či nádhernom interiéri. Zoznam má slúžiť ako prešovský gastrokompas, ktorý ťa dovedie na miesta, odkiaľ neodídeš sklamaný. O niektorých z nich si možno doteraz ani nepočul, no určite si zaslúžia pozornosť.
Kde v Prešove je najlepší burger, najlepšia pizza, pekná kaviareň, kam na rande, romantickú večeru či gastrozážitok a kde dáš pár centov za rokmi overenú klasiku? Čítaj ďalej a odhaľ, ktorých 10 podnikov sme vybrali do tohto zoznamu, pričom sme prešli všetko od pirôžkov až po luxusnú taliansku osteriu.
Refresher ti pravidelne prináša gastronomický obsah z východného Slovenska. V lete sme testovali prešovské zmrzliny, hľadali sme najlacnejšie obedové menu v Košiciach a navštívili sme prevádzky z populárnej šou Na nože.
Nico Café
Adresa: 17. novembra 8288
Nico je v rámci východniarskych gastrotúlaní pomerne častým sparingom. V teste káv a matche sme navštívili košickú pobočku, a o tej prešovskej sme mali veľmi pozitívne odporúčania.
Podnik s fúziou raňajkárne, obedárne, bistra, kaviarne a baru má v Prešove skvelú polohu neďaleko vysokej školy. Prevádzku sme v minulosti navštívili niekoľkokrát a bolo prakticky jedno, v akom čase prídeš, vždy je tam temer fullka.
Cool dizajn, kvalitná obsluha a najmä to, čo príde na tanieroch, to ti je paráda. Jedlo v tomto podniku láka chuťou, výzorom aj prevedením. Na raňajky odporúčame ich párky s chrenom a čerstvým chlebom alebo, ako inak, avokádový toast.
Nico možno pôsobí ako študentský podnik, veď ním zčasti aj je, no zároveň si tam počas dňa nájde svoje miesto naozaj každý.
This Is Coffee. (TiC)
Adresa: Floriánova 6
Vlado a Asleigh sú manželia, ktorí sa v roku 2021 rozhodli v Prešove vytvoriť vlastnú kaviareň. TiC na Floriánovej zaujal baristov, foodblogerov aj bežných ľudí, ktorí si chcú vychutnať kvalitnú kávu či drinky.
View this post on Instagram
TiC je typ modernej kaviarne s útulným priestorom a najmä veľmi peknou a menej tradičnou terasou. Nájdeš tam skutočne širokú ponuku kávy, robia aj matchu, ktorá mala skutočne dobrú chuť.
Ak ťa baví naša tvorba, pridaj sa do klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorá pekáreň sa dostala do zoznamu a určite by si ju mal poznať a navštíviť.
- Ako je na tom dilema s najlepším burgrom a pizzou v Prešove.
- Ktorú pizzeriu a burger sme vybrali do zoznamu.
- Kde si dáš v roku 2025 v Prešove skvelé jedlo za 60 centov.
- Tip na ázijský snack, ktorý ti rozšíri gastronomické obzory.
- Miesto s najkrajším dizajnom a fúziou jedla.