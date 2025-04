Návšteva akejkoľvek prevádzky z nášho zoznamu ťa rozhodne nesklame.

Káva hrá v živote množstva ľudí veľmi dôležitú úlohu. Portál Coffeedasher uvádza, že každý deň pije na svete kávu približne 1 miliarda ľudí. Medzi nimi sú tí, ktorí pijú od espressa cez cappuccino až po rôzne filtrované či sladké kávy. A potom nájdeš takých, čo nedajú dopustiť na klasiku, ejkejej turka do typického vysokého pohára.

Dnes je káva zároveň kultúrnou záležitosťou. Dostupnosť a povedomie o nej je stále väčšie aj vďaka zvyšujúcemu sa počtu miest, kde si ju môžeš vychutnať. Takmer v každom slovenskom meste už nájdeš kaviareň, odkiaľ neodídeš sklamaný.

V tomto článku si prečítaš: Ktorá kaviareň má interiér pripomínajúci galériu či luxusnú čakáreň.

Kde sa nedá platiť kartou pod 5 eur.

Ktorá kaviareň skončila v našom teste na najlepšom mieste.

Ako je to v druhom najväčšom meste na Slovensku? Košická kaviarenská kultúra patrí k najlepším a najrozšírenejším u nás. Zákazník je rok čo rok náročnejší a baristi tak musia pracovať na tom, aby ulahodili každému.

Zdroj: Wikimedia Commons

Rozhodol som sa otestovať vybrané podniky v metropole východu. Keďže v Košiciach fungujú desiatky obľúbených a kvalitných kaviarní a každý z vás by ma poslal do ďalších troch iných, zoznam som skladal na základe tipov od domácich kávových fajnšmekrov, recenzií na internete a precízne som ho tiež konzultoval so známym košickým foodblogerom, FoodTips Košice.

Navštívil som osem podnikov, pričom nie sú zoradené od najlepšieho po najhorší. Ide skôr o výber crème de la crème košickej kaviarenskej scény. Viacero dobrých podnikov sa do zoznamu, žiaľ, nevošlo. Žiaden z podnikov o mojej návšteve dopredu nevedel.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Cieľom bolo ochutnať espresso, subjektívne vnímať priestor, opísať atmosféru, a tak dať dokopy kaviarne, z ktorých v rámci Košíc určite neodídeš sklamaný. Počas testovania som našiel spot, odkiaľ je krásny pohľad na centrum, zašitú kaviareň ideálnu pre prácu či klasiku, kde v roku 2025 zaplatíš za espresso 1,3 eura.

8. Naše Bistro

Adresa: Žriedlová 8

Na pomyselnom chvoste tohto testu sa nachádza podnik, na ktorý som dostal veľa tipov práve od domácich. V tesnej blízkosti bizniscentra Cassovar sa na rohu ukrýva miesto, ktoré som musel najprv chvíľu hľadať.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Je približne 10 hodín predpoludním, na test som si vybral pravdepodobne jeden z najkrajších marcových dní, a teda volím sedenie na terase, kde príjemne hreje jarné slnko. Prvotné pocity sú dobré. Terasa je plná ľudí rôzneho typu. Elegantné dôchodkyne v družnej debate pri cigaretke. Zahraniční, tipujem študenti za notebookmi či dvojica, ktorej online meeting mohli komentovať všetci naokolo, keďže predmet debaty počula celá terasa.

Prichádza milý čašník, objednávam si espresso a čakám, čo sa bude diať. Terasa a priestor sú uspôsobené prostrediu. Čo mi mierne prekáža je zaprášená a mierne špinavá fóliová stena. Samozrejme, jej výhodou je udržanie tepla a ochrana pred vetrom, no napriek tomu pôsobí trošku lacno.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Káva chutí dosť kyslo, mňa veľmi neoslovila, no ako som písal vyššie, v dnešnom svete pravdepodobne neexistuje zlá káva, len zákazník s inou preferenciou. Idem zaplatiť. Vo vnútri je priestor príjemný, pôsobí skutočne familiárne a aj vďaka recenziám viem, že ľudia toto miesto vyhľadávajú tiež kvôli dobrému jedlu. Platím 2,3 eura a odchádzam.

Hodnotenie: 7/10

7. Melody - fine roastery

Adresa: Zvonárska 149/12

Tento podnik som navštívil ako posledný v teste. S odstupom niekoľkých dní som prišiel na to, že je pre mňa veľmi náročné urobiť si o Melody jednotný a finálny obraz. Kaviareň a pražiareň hľadám v zákrute Zvonárskej ulice, ktorá inak koncentruje viacero skvelých podnikov.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Pred návštevou Melody ma niekoľko ľudí upozorňovalo na to, že to je skvelý podnik, ktorý však ponúka výlučne kávu. Hovorím si, že hľadám najlepšie kaviarne, takže by to nemal byť problém. A mali pravdu. Po vstupe do tejto prevádzky sa človek môže cítiť rôzne. Prázdny priestor vo svetlých farbách pripomína čakáreň v hypermodernej klinike. Po lepšom rozhliadnutí sa si všimneš perfekcionismus absolútneho minimalizmu.

Čo je hneď v úvode na pochvalu, je džbán s vodou a pohármi. Túto vychytávku som našiel len v dvoch z navštívených košických kaviarní. Od baristu dostávam na výber, či skôr kyslejšie, alebo sladšie a kakaovejšie varianty kávy. Keďže za moje vedomosti o káve by som v škole dostal pravdepodobne dvojku s odretými ušami, súhlasím po ochutnaní s tým, že je lahodná.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Melody má príjemnú a profesionálnu obsluhu, netradičný dizajn a vibe, ktorý zažiješ málokde, no celkovo si neviem predstaviť v tomto podniku stráviť dve hodiny na rande či pracovnom stretnutí. Venujú sa praženiu kávy či orechov a predaju príslušenstva. Cena za espresso je 2,3 eura.

Hodnotenie: 7,5/10

6. BØLGE.

Adresa: Alvinczyho 1704/16

Ako spieva Zayo v ikonickom songu, že sedí za Yasminom a pije víno. Za týmto hotelom neďaleko košického historického centra môžeš piť aj kávu, keďže len pár minút od Yasminu nájdeš na Alvinczyho ulici kaviareň BØLGE.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

„Ani káva mi nechutila a minule som prišiel a v celom podniku smrdelo akoby jedlo pre psov,“ dozvedám sa od košického známeho. Na to, že v rámci ďalších tipov od vás či od Dragana alias FoodTips bol tento spot odporúčaný, mám pred návštevou zmiešané pocity.

Trošku ďalej od centra, no práve to dodáva tomuto miestu lokálnejší vibe. Vstupujem do budovy, následne do kaviarne, a čo prvé googlim, je význam názvu podniku. Prečiarknuté O, ako by to opísalo 90 % Slovákov, hneď naznačuje, že to bude mať čosi do činenia so Škandináviou.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Bølge, v preklade vlna, ma v dobrom slova zmysle dostala. Priestor je malý, trošku tmavší, ale ide z neho riadne cozy škandinávska atmosféra. Toto je ten druhý podnik, kde bola automaticky k dispozícii voda v džbáne.

Som tu sám okrem čašníčky, ktorá mi nesie espresso za 2,3 eura. Interiér je uspôsobený tak, aby si tu mohol posedieť azda každý typ kávičkára. Imponovali mi miesta tzv. pre jedného, kde človek mohol bez komplikácií prísť, vybrať knihu či notebook a stráviť tam aj pol dňa. Káva opäť ako v Melody, pýtal som sladšiu, bola kyslejšia, už to zaváňa viac mojou neodbornosťou, než chybami kaviarní.

Hodnotenie: 7,9/10

V Refresheri sa venujeme aj témam z gastronómie a gastrotestom. Prečítaj si o našom teste hot-dogov z benzínky, halušiek z Tatier či dubajskej čokolády. Ak nás chceš podporiť, staň sa členom klubu Refresher+, ďakujeme za tvoju podporu.