Priprav sa na porciu kvalitného rapu, ale aj popu či elektronickej hudby.
Letné prázdniny sú v plnom prúde a naši obľúbení interpreti aj tento týždeň vydali FRESH nahrávky, ktoré si musíš vypočuť. Majk Spirit predstavil collab s Dalybom, WEN vydal krátke EP, Justin Bieber odhalil ďalší vizuál zo svojho posledného albumu a Hurricane Wisdom s Lil Babym nahrali remix tracku Drugs Callin.
V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.
1. Sara Rikas – Ups and downs
Jedna z najtalentovanejších interpretiek na území Slovenska a Česka v priebehu týždňa vysvetlila, prečo nemohla odohrať žiadny z plánovaných koncertov, aby následne urobila svojím fanúšikom radosť novým videoklipom k tracku Ups and downs z debutového albumu Ja, Sára.
Členka labelu Milion Plus vo vizuále ukázala okrem spevu so skvelým frázovaním aj svoju lásku k tancu, pričom choreografia je prácou známeho tanečníka Simona Šinku.
P. S. Už 29. augusta budeš mať možnosť vidieť Saru Rikas na Milion Plus festivale, na ktorom pokrstí spomínaný debutový album.
Aj tak to, čo bolo medzi nami, je moje.
Aj tak nepochopíš, kam tým celým smerujem.
2. Justin Bieber – FIRST PLACE
Keď médiá v máji zachytili Justina Biebera na Islande, všetci si mysleli, že hľadá kľud a reštart v súkromnom živote, hviezdny interpret však pracoval na novej hudbe. V nádhernej krajine okrem nahrávania venoval čas aj natočeniu videoklipu k tracku FIRST PLACE, ktorý zverejnil 13. augusta.
Čierno-biely vizuál je pohľadom na to, ako Bieber trávil čas v priestoroch Flóki Studios a okolí – tvoril hudbu, fajčil, kúpal sa, lietal vrtuľníkom na snowboardové výlety, jazdil na bicykli, objavoval okolie a užíval si krásy Islandu, kľud a seba samého. Výsledok je perfektný.
It's a celebration like it's your birthday (it's your birthday).
So amazin', I just wanna taste it (I wanna taste you).
Let's celebrate in the best way like it's your birthday.
3. Tyler, The Creator – SUGAR ON MY TONGUE
O tvoju pozornosť sa uchádza aj Tyler, The Creator, ktorý predstavil videoklip k tracku SUGAR ON MY TONGUE z minulomesačného albumu DON'T TAP THE GLASS.
Ďalší bláznivý vizuál v portfóliu rapera, ktorý 9. mája odohral skvelú sólovú šou v Prahe, sa odohráva v sterilnej miestnosti pokrytej bielymi obkladmi. Kamera zachytáva Tylera a viacerých tanečníkov, pričom vo finálnej scéne si bývalý člen skupiny Odd Future nahý odreže jazyk a jeho nahá milenka na ňom jazdí, kým dorastie. Réžia je dielom samotného interpreta.
Give me that slice of cream, is it your birthday? Uh-huh.
I got a brush, give me your walls and I'll paint, uh-huh.
4. Hurricane Wisdom feat. Lil Baby – Drugs Callin (Remix)
Lil Baby naskočil na beat od producenta Prod.Yari a doručil slohu na remix tracku Drugs Callin, ktorý vyniká na mixtape Perfect Storm od Hurricane Wisdom.
Hviezda z Atlanty vo svojej časti mrmle svojím charakteristickým hlasom a flowom o príliš silnej láske do melódie tracku Perkys Calling, pričom znie úplne pokojne a uprostred svojej paranoje dopĺňa „energiu“ prometazinovým sirupom. Sloha v podaní Hurricane Wisdoma zostala nezmenená. Vypočuj si tento HOT banger.
Ain't never need a ho, somehow, I'm needing you (somehow, I needing you).
Any time that money call, you gotta know I'm coming through (okay).
5. Cardi B – Imaginary Playerz
Dnes o polnoci sa prihlásila o pozornosť aj Cardi B, a to s horúcou novinkou z pripravovaného albumu Am I the Drama?, ktorý bude online na všetkých streamoch 19. septembra.
Track nesie názov Imaginary Playerz a obsahuje sampel z legendárnej nahrávky Imaginary Players, ktorú vydal Jay-Z v roku 1997 na svojom albume In My Lifetime, Vol. 1. Interpretka s poriadne podrezaným jazykom, ktorá dlhý čas tvorila pár s raperom Offsetom, začiatkom týždňa prezradila, že na vydanie dostala súhlas od Hova.
Či je verzia od Cardi B aspoň sčasti taká kvalitná ako originál, necháme na tebe.
Now your fifteen up, you already out of time.
I'm a legend, they gon' hang my heels from the power lines.
6. WEN – Chrömove Bratstvö
Včera o 23:59 oficiálne vyšlo tiež EP Chrömove Bratstvö, ktoré obsahuje 3 tracky, a WEN nás opäť presvedčil o tom, že patrí do úzkej skupiny TOP raperov na Slovensku.
WEN má charakteristický prejav, dokonalé frázovanie aj originálne ukladanie slov a ako bonus všetkému pridáva nezameniteľnú atmosféru, ktorá ťa pohltí od prvej do poslednej sekundy nahrávky. Inak tomu nie je ani v prípade novinky, ktorá už rotuje v našom playliste.
Vidíme sa na Sameyovom turné, na ktorom odohrá WEN vlastnú šou?
Malá ručička pred desiatkou.
V celú mám show, treba pohnúť zadkom.
7. Majk Spirit feat. Dalyb – SNACC
Záver tohtotýždňového zoznamu patrí spolupráci, ktorú sme vôbec neočakávali, ale dopadla na jednotku s hviezdičkou. Majk Spirit a Dalyb predstavili dnes o polnoci track s názvom SNACC, ktorý produkoval SencakoE.
Novinka s fresh beatom, ktorý ťa rozhýbe, aj sexy obalom má od začiatku do konca skvelé tempo a tiež pozitívny odkaz, aby si človek vážil to, čo má, kým nie je neskoro. K tracku si vieme predstaviť aj veľmi efektný vizuál. Speezymu tento štýl veľmi svedčí už od čias H16 a pre Dalyba sú podobné nahrávky ako ušité na mieru.
Miluj tú, s ktorou si.