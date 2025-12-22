Švédski vedci prišli na zistenia, ktoré potešia hlavne tých, ktorí obľubujú plnotučné syry a smotanu. Nová rozsiahla štúdia naznačuje, že ich pravidelná konzumácia môže byť spojená s nižším rizikom vzniku demencie.
Vedci z Lundskej univerzity analyzovali údaje zo štúdie Malmö Diet Cancer, do ktorej sa zapojilo 27 670 ľudí s priemerným vekom 58 rokov. Vedcov zaujímali ich stravovacie návyky, pretože skúmali súvislosť medzi stravou a rizikom demencie.
Účastníkov sledovali v priemere 25 rokov a počas tohto obdobia sa u viac ako 3 200 ľudí rozvinula demencia. Diagnózy boli potvrdené zo švédskeho registra pacientov a doplnené o kontrolu lekárskych záznamov, kognitívnych testov a skenov mozgu, informuje Knowridge.
Výsledky ukázali, že konzumácia približne 50 gramov plnotučného syra denne, čo zodpovedá asi piatim plátkom, bola spojená s o 13 % nižším rizikom demencie v porovnaní s tými, ktorí jedli menej ako 15 gramov. U tých, ktorí pravidelne jedli syr, sa riziko vaskulárnej demencie znížilo až o 29 %.
Pri štúdiu sa zistilo, že ochranný účinok plnotučného syra proti Alzheimerovej chorobe sa prejavil iba u ľudí, ktorí nemali genetický variant APOE e4, ktorý zvyšuje riziko tejto diagnózy.
Podobný efekt sa prejavil aj pri smotane s vysokým obsahom tuku (30–40 %). Ľudia, ktorí jej denne konzumovali aspoň 20 gramov, mali o 16 % nižšiu pravdepodobnosť rozvoja demencie oproti tým, ktorí smotanu vôbec nejedli.
Medzi plnotučné syry patrí napríklad ementál, hermelín, niva či čedar. Štúdia zároveň ukázala, že nízkotučné syry, mlieko, maslo či fermentované výrobky ako jogurt a kefír podobný účinok nemali. Vedci preto upozorňujú, že jednotlivé mliečne produkty môžu mať odlišný vplyv na zdravie mozgu a nemožno ich považovať za rovnocenné.