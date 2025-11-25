Zlé trávenie už viac tvojím problémom nemusí byť.
Nesprávne fungovanie čriev dokáže poriadne potrápiť. Ak nefungujú tak, ako by mali, neprejaví sa to len bolesťou či nepríjemnými pocitmi v bruchu. Medzi príznaky nesprávneho trávenia patrí: nadúvanie, plynatosť, pocit plnosti, hnačka či zápcha.
Podporiť svoje trávenie môžeš nielen správnym a výživným jedlom, ale aj vhodnými nápojmi Toto sú tie, ktoré podľa portálu Health dokážu spraviť v črevách poriadny poriadok.
Kefír
Kefír vzniká fermentáciou, pri ktorej sa tvoria prospešné látky ako kefiran, bioaktívne peptidy či organické kyseliny. Výskumy naznačujú, že tieto zlúčeniny môžu pomáhať chrániť telo pred škodlivými mikróbmi. Dokonca nielen v črevách, ale aj v ďalších častiach organizmu.
Kombucha
Tento šumivý fermentovaný čaj je nabitý živými probiotikami, ktoré prospievajú črevnému mikrobiómu. Okrem toho obsahuje množstvo antioxidantov bojujúcich proti zápalom. Kombucha ti tak podporí zdravie črevnej mikroflóry, detoxikuje organizmus a posilní imunitu.
Zázvorový čaj
Zázvorový čaj nie je vôbec náročný na prípravu, no tvoje telo ti zaň poďakuje. Zázvor pomáha črevám správne sa hýbať a tým prispieva k prirodzenej pravidelnosti stolice.
Šťava z červenej repy
Šťava z červenej repy je plná dusičnanov, ktoré zlepšujú prietok krvi. Okrem toho obsahuje aj iné prospešné látky: polyfenoly, vlákninu či betaín. Vďaka týmto látkam podporuje aj zdravie pečene. Daj si však pozor, aby si si nadmerným pitím neuškodil. Príliš veľa šťavy totiž môže viesť k nevoľnosti, zvracaniu či hnačke.