dnes 25. novembra 2025 o 12:48
Čas čítania 1:17
Sofia Angušová

Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev

Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev
Zdroj: Shutterstock
Zlé trávenie už viac tvojím problémom nemusí byť.

Nesprávne fungovanie čriev dokáže poriadne potrápiť. Ak nefungujú tak, ako by mali, neprejaví sa to len bolesťou či nepríjemnými pocitmi v bruchu. Medzi príznaky nesprávneho trávenia patrí: nadúvanie, plynatosť, pocit plnosti, hnačka či zápcha.

Podporiť svoje trávenie môžeš nielen správnym a výživným jedlom, ale aj vhodnými nápojmi Toto sú tie, ktoré podľa portálu Health dokážu spraviť v črevách poriadny poriadok.

Odporúčané
Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov 21. novembra 2025 o 17:04

Kefír 

Kefír vzniká fermentáciou, pri ktorej sa tvoria prospešné látky ako kefiran, bioaktívne peptidy či organické kyseliny. Výskumy naznačujú, že tieto zlúčeniny môžu pomáhať chrániť telo pred škodlivými mikróbmi. Dokonca nielen v črevách, ale aj v ďalších častiach organizmu.

žinčice
Zdroj: Unsplash/Nikolai Chernichenko/volně k užití

Kombucha

Tento šumivý fermentovaný čaj je nabitý živými probiotikami, ktoré prospievajú črevnému mikrobiómu. Okrem toho obsahuje množstvo antioxidantov bojujúcich proti zápalom. Kombucha ti tak podporí zdravie črevnej mikroflóry, detoxikuje organizmus a posilní imunitu. 

čaj, nápoj, pohoda, pití, kombucha
Zdroj: kroshka__nastya / Freepik / volně k užití

Zázvorový čaj 

Zázvorový čaj nie je vôbec náročný na prípravu, no tvoje telo ti zaň poďakuje. Zázvor pomáha črevám správne sa hýbať a tým prispieva k prirodzenej pravidelnosti stolice.

Čierny čaj má takmer o polovicu menej kofeínu ako káva. Zobudí ťa postupne.
Čierny čaj má takmer o polovicu menej kofeínu ako káva. Zobudí ťa postupne. Zdroj: Pexels/volně k užití

Šťava z červenej repy

Šťava z červenej repy je plná dusičnanov, ktoré zlepšujú prietok krvi. Okrem toho obsahuje aj iné prospešné látky: polyfenoly, vlákninu či betaín. Vďaka týmto látkam podporuje aj zdravie pečene. Daj si však pozor, aby si si nadmerným pitím neuškodil. Príliš veľa šťavy totiž môže viesť k nevoľnosti, zvracaniu či hnačke.

repa
Zdroj: Shutterstock
FYZICKÉ ZDRAVIE NÁPOJE ZDRAVÉ STRAVOVANIE ZDRAVÉ TRÁVENIE ZDRAVIE
