Rok 2026 sa sotva stihol začať a už má svoj prvý bizarný módny moment. Tentoraz ho nespustila prehliadka v Paríži ani virálny outfit celebrity, ale fotografia z geopolitickej drámy.
Záber, ktorý na platforme Truth Social zverejnil Donald Trump, zachytáva zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura v putách a v sivom teplákovom sete Nike. Ako píše EuroNews, internetu to stačilo na to, aby sa módny kúsok začal predávať v závratných množstvách a rýchlosti.
Fotografia, na ktorej je Maduro eskortovaný na palube americkej lode USS Iwo Jima do New Yorku, okamžite obletela svet. Kým jedni riešili politické dôsledky, otázky medzinárodného práva a symboliku pádu diktatúry, druhí sa sústredili na úplne iný detail: športový outfit. Konkrétne na sivý set Nike Tech Fleece, ktorý sa v priebehu hodín stal kúskom označovaným za nečakaný must-have roka.
Na sociálnych sieťach sa rozbehla lavína memes s heslom „Just Coup It“, parafrázujúcim ikonický slogan značky. Objavili sa aj príspevky typu „steal the look“, ktoré rozoberali Madurov outfit do posledného detailu a rátali jeho cenu.
Nike Tech Fleece. For the gym. For errands. For federal custody. pic.twitter.com/3En2ygakKF— Ashley Ha (@ashleybchae) January 4, 2026
Podľa Google Trends vyhľadávanie výrazu „Nike Tech“ prudko vystrelilo a 4. januára dosiahlo maximum. Na sieti X sa názov produktu objavoval vo viac než 5-tisíc príspevkoch denne, čo je niekoľkonásobný nárast oproti predchádzajúcim týždňom. Sivé bundy Nike Tech, medzičasom prezývané „Maduro grey“, sa na americkom webe Nike vypredali takmer vo všetkých veľkostiach.
pov: maduro doing an outfit check $niketech pic.twitter.com/QSQm9yyz0U— moon 🌙 (@mooncatcherxbt) January 3, 2026
Komentáre pod virálnymi príspevkami balansovali medzi iróniou a cynizmom, od poznámok o „najšialenejšom product placemente v histórii“ až po vtipy, že ide o tajnú marketingovú kampaň Nike. Samotná značka sa k situácii zatiaľ nijako nevyjadrila. Celý fenomén je zvláštnym obrazom doby, v ktorej sa aj vážne geopolitické momenty dokážu v priebehu pár hodín premeniť na lifestyle trend.