V čom spočívajú virálne ajurvédske pobyty a aké majú v skutočnosti účinky? O tom porozprávali známe Slovenky, ktoré absolvovali pobyt na exotickej Srí Lanke a uznávaný gastroenterológ Ladislav Kužela.
„Bola som unavená sama zo seba. Z toho, ako stále fungujem, usmievam sa a zvládam.“ Toto je dôvod, pre ktorý sa Zuzana Vačková rozhodla vyskúšať ajurvédske pobyty. V rovnakom stave únavy a vypätia sa dnes nachádza veľa ľudí. Niekedy pri takomto stave už poriadny spánok a bežná dovolenka nestačí a na rad by mal prísť poriadny reštart. Práve to sľubuje ajurvéda. Nie je len o olejoch a masážach. Je to o prísnom režime a kvalitnej strave. O svojej skúsenosti s ajurvédskymi pobytmi nám porozprávali herečky Zuzana Vačková a Kristína Svarinská a influencerka Ema Fajnor. Ich autentické skúsenosti obohatila aj Karin Grófová, ktorá ajurvédske pobyty dlhodobo organizuje.
V posledných rokoch sa slovo „ajurvéda“ stalo buzzwordom moderného wellness priemyslu. Pre niektorých je táto liečebná metóda bežná súčasť starostlivosti o svoje zdravie či obohatenie liečby tradičnej medicíny a pre iných to znamená poslednú záchrannú brzdu pred totálnym vyhorením. Čo je vlastne ajurvéda a prečo sú za tieto pobyty ľudia ochotní platiť tisíce? To nám prezradili ženy, ktoré si ju vyskúšali na vlastnej koži.
Ajurvéda nie je bezstarostná dovolenka, ale liečenie
Odborníčka Karin Grófová, ktorá liečebné pobyty organizuje, upozorňuje na zásadný rozdiel v chápaní tohto konceptu. „Pre mnohých je najväčším šokom to, že ajurvéda nie je pasívny wellness, ale vedomý liečebný proces. Áno, masáže sú príjemné, no sú len jednou časťou celku. Zrazu sa spomalí tempo, zmení sa strava, zmizne káva, alkohol, sladkosti, na ktoré boli niektorí roky zvyknutí, a vypnú sa vonkajšie podnety. Človek sa po prvýkrát po dlhej dobe naozaj stretne sám so sebou,“ vysvetľuje. Ak o ajurvéde teda premýšľaš, mal by si počítať s tým, že ideš na liečenie, ktoré si vyžaduje aj tvoju vôľu a úsilie na zdraví a celkovej pohode pracovať.
Motivácia klientov vybrať sa na druhý koniec sveta do prísneho režimu je rôzna. Karin Grófová delí klientov do troch skupín:
