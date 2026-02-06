Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. februára 2026 o 7:30
Čas čítania 8:44

Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty

Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
Zdroj: Instagram/ @kristinasvarinska, @emafajnor
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
V čom spočívajú virálne ajurvédske pobyty a aké majú v skutočnosti účinky? O tom porozprávali známe Slovenky, ktoré absolvovali pobyt na exotickej Srí Lanke a uznávaný gastroenterológ Ladislav Kužela.

Bola som unavená sama zo seba. Z toho, ako stále fungujem, usmievam sa a zvládam.“ Toto je dôvod, pre ktorý sa Zuzana Vačková rozhodla vyskúšať ajurvédske pobyty. V rovnakom stave únavy a vypätia sa dnes nachádza veľa ľudí. Niekedy pri takomto stave už poriadny spánok a bežná dovolenka nestačí a na rad by mal prísť poriadny reštart. Práve to sľubuje ajurvéda. Nie je len o olejoch a masážach. Je to o prísnom režime a kvalitnej strave. O svojej skúsenosti s ajurvédskymi pobytmi nám porozprávali herečky Zuzana Vačková a Kristína Svarinská a influencerka Ema Fajnor. Ich autentické skúsenosti obohatila aj Karin Grófová, ktorá ajurvédske pobyty dlhodobo organizuje.

V posledných rokoch sa slovo „ajurvéda“ stalo buzzwordom moderného wellness priemyslu. Pre niektorých je táto liečebná metóda bežná súčasť starostlivosti o svoje zdravie či obohatenie liečby tradičnej medicíny a pre iných to znamená poslednú záchrannú brzdu pred totálnym vyhorením. Čo je vlastne ajurvéda a prečo sú za tieto pobyty ľudia ochotní platiť tisíce? To nám prezradili ženy, ktoré si ju vyskúšali na vlastnej koži.

Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž) Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž) 16. januára 2026 o 8:00
Kristína Svarinská ajurvédske pobyty absolvovala už sedemkrát a každá skúsenosť je podľa nej jedinečná.
Kristína Svarinská ajurvédske pobyty absolvovala už sedemkrát a každá skúsenosť je podľa nej jedinečná. Zdroj: Instagram/ @kristina.svarinska
Ajurvéda nie je len ezoterický smer. Ide o najstarší zachovaný systém prírodného liečiteľstva na svete, ktorý vznikol v Indii pred viac ako 5000 rokmi. Dôležité je, že ajurvédu oficiálne uznáva aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako legitímny systém tradičnej medicíny, ktorý hrá kľúčovú úlohu v prevencii a liečbe chronických chorôb.

Ajurvéda nie je bezstarostná dovolenka, ale liečenie

Odborníčka Karin Grófová, ktorá liečebné pobyty organizuje, upozorňuje na zásadný rozdiel v chápaní tohto konceptu. „Pre mnohých je najväčším šokom to, že ajurvéda nie je pasívny wellness, ale vedomý liečebný proces. Áno, masáže sú príjemné, no sú len jednou časťou celku. Zrazu sa spomalí tempo, zmení sa strava, zmizne káva, alkohol, sladkosti, na ktoré boli niektorí roky zvyknutí, a vypnú sa vonkajšie podnety. Človek sa po prvýkrát po dlhej dobe naozaj stretne sám so sebou,“ vysvetľuje. Ak o ajurvéde teda premýšľaš, mal by si počítať s tým, že ideš na liečenie, ktoré si vyžaduje aj tvoju vôľu a úsilie na zdraví a celkovej pohode pracovať.

Motivácia klientov vybrať sa na druhý koniec sveta do prísneho režimu je rôzna. Karin Grófová delí klientov do troch skupín:

ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
Všetko
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
30. 1. 2026 12:30
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
refresher+
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
pred 2 dňami
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
Filtre nie sú len zábava. Kedy sa nevinné úpravy menia na diagnózu?
refresher+
Filtre nie sú len zábava. Kedy sa nevinné úpravy menia na diagnózu?
pred 45 minútami
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
29. 1. 2026 19:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
pred 2 dňami
