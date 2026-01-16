Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu. Pomohla mi vyriešiť zdravotné problémy, ktoré mám už roky?
„Vráti sa to zvyčajne každé tri mesiace,“ hovorím a v hlave si premietam môj známy scenár. Z ničoho nič vidím len rozmazané škvrny – auru, ktorá neomylne ohlasuje príchod migrény. Nasleduje silná bolesť hlavy, úľava len v tme a dozvuky, ktoré cítim ešte dva dni.
K tomu sa pridáva cervikokraniálny syndróm, bolesť vystreľujúca z krku do pravej strany hlavy, a hormonálna nerovnováha. Občas ma trápi aj nespavosť a sú noci, keď dokážem aj štyri hodiny pozerať do stropu, predtým ako zaspím.
Práve kvôli týmto problémom sedím v kresle u Ivany Grochovej. Moja masérka mi poradila kraniosakrálnu terapiu a hoci tuším, že pôjde o prácu s telom, netuším, čo presne ma čaká. Na úvod mi teda postupne vysvetľuje, v čom terapia spočíva.
Telo zapisuje naše traumy
„Telo si pamätá. Hovoríme o bunkovej pamäti, kde môžu byť zapísané všetky staré fyzické aj emocionálne traumy,“ vysvetľuje mi terapeutka. Nasledujú otázky o veciach, ktoré som si myslela, že už sú dávno zabudnuté.
Zažila som nejaké operácie? Pády? Úrazy? Zlomeniny? Pýtala sa ma terapeutka a ja som lovila v pamäti všetko, čo sa mi kedy stalo. Spomínam si na zlomenú ľavú ruku, ktorú mi museli naprávať, na otras mozgu, rozrazenú peru a nespočetné pády na korčuliach, pri ktorých som si vyrazila dych.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké sú účinky kraniosakrálnej terapie a komu pomáha.
- Prečo sa mi chcelo počas terapie plakať.
- Ako reagovalo moje telo na terapiu a ktoré pohyby ma boleli.
- Prečo je pri kraniosakrálnej terapii dobrým znakom škvŕkanie v bruchu či grganie.
- Či mi kraniosakrálna terapia pomohla na bolesti hlavy či nespavosť.