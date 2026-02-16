Moja rodina ma príliš zaťažuje, očakáva, že sa o všetko postarám, a to napriek tomu, že som roky preč z domu a snažím sa budovať si vlastný život.
Ida, 25 rokov:
„Moja rodina ma príliš zaťažuje, očakáva, že sa o všetko postarám, a to napriek tomu, že som roky preč z domu a snažím sa budovať si vlastný život. Študovala som a teraz pracujem stovky kilometrov od rodného mesta.
Volajú mi s problémami – napríklad pokiaľ ide o mojich už dospelých súrodencov. Dajme tomu, že sa rodičom nepáči, ako s nimi moji súrodenci rozprávajú a už mi volajú s tým, aby som súrodencom ako staršia sestra dohovorila.
Keď si sestra nevedela nájsť prácu, mama ma bombardovala správami, aby som niečo urobila – našla sestre prácu, alebo ju nakrátko zavolala bývať k sebe a pomohla jej nájsť prácu v meste. Žiadajú, aby som zasiahla do akejkoľvek nezhody či hádky v rodine.