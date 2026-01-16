Safe Space: Poradňa o duševnom zdraví, vzťahoch a tele. Napíš nám

Vzťahy, mentálne aj fyzické zdravie. Na tvoje otázky sa budeme pýtať expertov, ktorí ti dajú odborné odpovede. Môžeš pomôcť nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí prežívajú niečo podobné.
- úzkosti, stres alebo vyhorenie,
- problémy v rodine alebo vo vzťahu,
- trápenia, o ktorých sa hanbíš hovoriť,
- fyzické ťažkosti, o ktorých si nie si istý/á, či sú „normálne“,
- tabu témy,
- alebo akúkoľvek otázku, ktorú nemáš komu položiť…
…Safe Space je priestor, kde tvoje obavy a pochybnosti zostanú v bezpečí.
Ako to funguje? Pošli nám svoju otázku cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa danej téme venuje. Môžeš nám tiež napísať email na adresu [email protected]. V Safe Space nájdeš články a odborné odpovede na tvoje otázky o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Klikni a prečítaj si viac.
- Tvoja identita zostane anonymná. Uvedieme len tvoje krstné meno a vek, no ak máš obavy z potenciálneho odhalenia, možme sa dohodnúť aj na úplnej anonymite. Nikde neuvedieme tvoje celé meno ani žiadne údaje, ktoré by ťa mohli prezradiť.
- Odpoveď napíše odborník, ktorý na expertnej úrovni rozumie psychike, zdraviu či vzťahom.
- Tvoj príbeh môže pomôcť aj iným. V anonymnej podobe ho uverejníme v našej pravidelnej poradni, aby si z odpovede mohli odniesť niečo aj ostatní, ktorí prežívajú niečo podobné.
- Každý, koho otázku vyberieme a uverejníme ju s odpoveďou experta, dostane mesačné predplatné zadarmo.
- Nevieme zaručiť, že zodpovieme na úplne všetky položené otázky, no urobíme všetko pre to, aby žiadna relevantná neostala bez odpovede.
Pre koho je Safe Space? Pre všetkých, ktorých ťaží nejaký problém alebo chcú získať odpoveď na citlivú otázku. Pre tých, čo sa boja opýtať alebo sa hanbia. Pre tých, ktorí nemajú komu napísať o polnoci, keď im niečo leží na duši. Pre tých čo si nemôžu dovoliť terapiu. Aj pre tých, ktorí chcú mať istotu, že ich otázka neskončí v screenshotoch niekde v skupinovom čete.
Ak máš otázku alebo problém, s ktorým si nevieš rady, napíš nám. Formulár nájdeš tu.