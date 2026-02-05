Od nového albumu Antonia Bariho, cez Grammy, až po nemilé novinky z Epstein spisov. Tu nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.
Čaute kamoši! Som tu opäť s našou weekly Scrolládou. Tento týždeň bol plný spisov a všetci vieme, o ktorých hovorím. A to ešte nie je všetko z nich vonku. Moja mama hovorila, že ju už nebaví stále o tom počúvať, no ja si myslím, že je dobré vedieť, aké zvrátenosti sa medzi nami dejú.
Modlím sa, že sa medzi touto skupinou prominentných ľudí, ktorí sa v Epsteinových spisoch opakovane spomínajú, nikdy neocitnem ani náhodou a myslím, že Kika to má tak isto — veď si utekaj pozrieť, čo k tomu povedala v novom videjku:
