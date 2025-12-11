Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať

Od nového albumu od Zaya cez FNC až po škandál Fera Jokea a Slayádu. Tu nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.
Čau, kamoš! Práve čítaš našu novú týždennú Scrolládu. Pozrieť si ju môžeš aj na YouTube vo forme videa, kde sa o spicy komentáre postará Kika. A tu na webe ti ja, Michaela, prinesiem všetko podstatné, čo sa za posledný týždeň udialo – samozrejme tiež so štipkou spicy komentov.
Keďže je mojou doménou hudba, môžeš čakať aj niche infošky, ktoré si si možno ešte nevšimol, no vďaka tomuto newsletteru sa k tebe pravidelne dostanú.
Video Scrollády si pozrieš tu:
Spotify Wrapped
Ale začala by som s tým, čo nás potešilo asi najviac – Spotify Wrapped. Aj keď ako Apple Music user som svoj Replay dostala o deň skôr a počas roka som mesačne stalkovala, čo som počúvala najviac, nebolo to pre mňa až takým prekvapením ako pre kolegov s Androidmi či srdečným vzťahom ku Spotify (Apple Music platí umelcom viac, just saying).
No a čo som počúvala? Ako najväčší cz/sk rap fan v Refreshri to u mňa vyhral Samey, WEN, Saul, SIMILIVINLIFE a kryštálový princ Danisen, ktorý dnes v noci vydáva nové EP, na ktoré sa mega teším.
Zayo, Gleb, Samey, Annet X a ich novinky
Čo sa týka EP-čiek a albumov, Zayo vydal nový album KLOBÚK DOLE. Na track „Z BLATA” včera točil s Lucom a Raphaelom aj videoklip, ktorý dúfam, že uvidíme čoskoro. Samozrejme, nájdeš v ňom aj to fialové lambo, ktoré som videla už asi stopäťdesiatkrát, a nielen u nich, ale aj u Tiny... teda Minimo.
Pri členoch Haha Crew by som ešte zostala, keďže Samey teasoval na svojom Instagrame nový singel, ktorý potrebujem ešte skôr ako Zayove videjko. A ešte jedno videjko vyšlo aj na našom Refresher kanáli. Keď dočítaš tento newsletter, utekaj si kuknúť Glebov backstage z koncertu v Trnave.
Annet X sa taktiež postarala o cool letný klip, a to na track z jej albumu BBY GIRL s názvom “DEJMIČAS”. Závidím teplo? Trošičku, in the best way possible. Ale naša princezná si to zaslúži. I mean, mať Frank Ocean Blond tetovanie – in my eyes she can do no wrong.
SIMA čaká baby!
Speváčkam sa darí, a to nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote, keďže naša hviezda SIMA na Instagrame prezradila, že je tehotná! Gratulujem a dúfam, že si SIMA nezvykne spievať len pri detskej postieľke a nezabudne na mladé fanynky, ktoré ju fakt žerú.
Nová kolekcia od Tobias Equipment
V Česku ešte na “chvíli zůstaneme”. Tobias Schubert vydal novú kolekciu oblečenia. Ak nevieš, o koho ide, tak je to týpek, ktorý stojí za Separovými outfitmi na Tehelnom poli, ale aj ďalšími cool 3D výtvormi pre umelcov ako je Yzo či Redzed. Teraz si jeho veci môžeš kúpiť aj ty. Sú to veci, ktoré majú jedinečný flare, no taktiež sú z väčšiny použiteľné v bežný deň do práce či von s kamošmi.
Auto mínus, móda plus
Luca Brassi10X spustil nový projekt s názvom 666. Vyzerá to, že ide o módnu značku, ale zatiaľ si nie som istá, kam tým celým smeruje, keďže teasuje aj event v Inchebe 5.–6. 6. 2026. Zatiaľ to pôsobí na cool mikiny a tvrdú sídliskovú stokarinu.
Slayáda... asi?
Čo sa týka našej slovenskej info smotánky, tak už asi všetci dobre vieme, čo vyviedla Ema Lacová. Proti Eme nemám nič, no po zistení, že je pod firmou podpísaná, sa asi nedá len tak obhajovať, že je nevinná, keďže well… byť zapísaná pod firmou, ktorá predala štátu pozemok viac ako trikrát drahšie, ako bol v minulosti nacenený, neni moc slayáda pre platiteľov daní, ktorí šetria každý jeden cent len aby mali čo jesť.
Fero Joke a jeho nie až tak malý upsík
Fero Joke si taktiež dosť zavaril, keď sa na internete vyjadrili dvaja chalani, ktorých sexuálne obťažoval pri fotení v Prahe. Po verejnej kritike sa, na rozdiel od Emy, ospravedlnil, no uvidíme, ako to verejnosť prijme. Osobne nesúhlasím a alkohol rozhodne nie je ospravedlnením. Nikdy.
Expl0 je späť na YouTube
Tento týždeň sa stalo aj niečo pozitívne vo svete influencerov - Expl0 začal opäť robiť videá na YouTube. Kika, ktorá robí videoformát, určite nie je jediná, ktorej to prináša nekonečnú nostalgiu.
50 Cent vs Diddy
Videá sa šíria aj z dokumentu o Diddym, ktorý vydal Netflix v spolupráci s 50 Centom. Nevidela som ho a musím povedať, že ani to nemám v pláne, keďže stačilo mi vidieť fľašky s detským olejom v jeho dome.
FNC 10 je už túto sobotu!
Keď sa pozrieme do budúcnosti, pri scrollovaní na internete som narazila na stovky videí z Fight Night Challenge. Vždy sa pristavím pri videu, kde Šmolki z 13K nadáva Maťovi z Leopoldova, no samozrejme, ako 13K fanynka držím palce Dávidovi (hej, tak ho mám uloženého v mobile).
Neoficiálna FNC afterka (teda aspoň pre mňa)
Po FNC sa teším na Etne x Insomnia Sound Night vo WAXe, kde sa stretnú Matey, Cenatt, Playboy Tranni a Coby. Pred chalanmi sa ukáže aj pražské duo Yachym a Simeone. O chalanoch sa viac dočítaš aj v Artist Spotlight-e, kde si môžeš kuknúť, koľko šikovných DJ-ov na scéne máme.