Vydanie albumu speváčka oslávila vlastnou listening party, na ktorej si fanúšikovia mohli vypočuť novinku ako prví.
Obľúbená česká interpretka Annet X len nedávno na svojom instagramovom profile teasovala nový album BBYGIRL – a od dnešnej polnoci je už oficiálne vonku. Na albume sa nachádza desať skladieb a ako to dnes býva zvykom, Annet k nemu usporiadala aj vlastnú listening party.
Fanúšikovia tak mali exkluzívnu možnosť vypočuť si všetky novinky spolu so speváčkou. Vo videu si môžeš pozrieť celý priebeh akcie.
Na albume sa okrem samotnej Annet X objavili aj dve spolupráce. Ako sa dalo čakať, nechýba na ňom spoločná skladba s jej partnerom, ktorým je NobodyListen.
Okrem neho sa na albume objavuje aj track Varianta 2 s Calinom a skladba 10k dokonca vyšla aj s hudobným videom. O niektorých producentoch, ktorí sa tiež podieľali na albume, sa dočítaš v našich článkoch priamo TU.