Netflix predstavil prvé zábery z animovaného spin-offu Stranger Things: Tales From ’85, ktorý rozšíri svet populárneho seriálu.
Seriál Stranger Things si získal popularitu po celom svete a stal sa jedným z najúspešnejších titulov na Netflixe. Fanúšikovia momentálne netrpezlivo čakajú na piatu, finálnu sériu, no nemusia sa báť, že by sa tento svet definitívne skončil. Tvorcovia sa totiž rozhodli prísť s animovaným spin-offom.
Novinka s názvom Stranger Things: Tales From ’85 sa odohráva medzi druhou a treťou sériou pôvodného seriálu a bude zasadená do zimy roku 1985. Objavia sa v nej známe postavy z Hawkinsu, no hlasy im prepožičajú úplne noví herci.
„Pri animácii neexistujú žiadne hranice. Tím tvorcov sa tak mohol naplno vyblázniť – a presne to aj urobili,“ uviedli podľa portálu Variety bratia Dufferovci, ktorí stoja aj za pôvodným seriálom.
Animovaný projekt Stranger Things: Tales From ’85 zatiaľ nemá stanovený presný dátum premiéry, no Netflix ho plánuje priniesť v roku 2026. Hovorí sa aj o ďalších projektoch zo sveta Stranger Things, vrátane dokumentu o vzniku celého seriálu.