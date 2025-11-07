Kategórie
dnes 7. novembra 2025 o 10:31
Čas čítania 0:36
Hana Divišová

Netflix ukázal nový projekt zo sveta Stranger Things. Zverejnil teaser k animovanému spin-offu

Netflix ukázal nový projekt zo sveta Stranger Things. Zverejnil teaser k animovanému spin-offu
Netflix predstavil prvé zábery z animovaného spin-offu Stranger Things: Tales From ’85, ktorý rozšíri svet populárneho seriálu.

Seriál Stranger Things si získal popularitu po celom svete a stal sa jedným z najúspešnejších titulov na Netflixe. Fanúšikovia momentálne netrpezlivo čakajú na piatu, finálnu sériu, no nemusia sa báť, že by sa tento svet definitívne skončil. Tvorcovia sa totiž rozhodli prísť s animovaným spin-offom.

Novinka s názvom Stranger Things: Tales From ’85 sa odohráva medzi druhou a treťou sériou pôvodného seriálu a bude zasadená do zimy roku 1985. Objavia sa v nej známe postavy z Hawkinsu, no hlasy im prepožičajú úplne noví herci.

„Pri animácii neexistujú žiadne hranice. Tím tvorcov sa tak mohol naplno vyblázniť – a presne to aj urobili,“ uviedli podľa portálu Variety bratia Dufferovci, ktorí stoja aj za pôvodným seriálom.

Animovaný projekt Stranger Things: Tales From ’85 zatiaľ nemá stanovený presný dátum premiéry, no Netflix ho plánuje priniesť v roku 2026. Hovorí sa aj o ďalších projektoch zo sveta Stranger Things, vrátane dokumentu o vzniku celého seriálu.

Anketa:
Baví ťa seriál Stranger Things? 
Áno. 
Nie. 
Áno. 
80 %
Nie. 
20 %
ANIMOVANÉ SERIÁLY STRANGER THINGS
