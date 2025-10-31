Netflix zverejnil nový trailer k dlho očakávanej piatej a zároveň poslednej sérii seriálu Stranger Things.
Netflix zverejnil nový trailer k piatej a zároveň poslednej sérii ikonického seriálu Stranger Things, ktorá sa na obrazovky vráti 26. novembra. V napínavej ukážke znie skladba Who Wants to Live Forever od skupiny Queen, zatiaľ čo sa pred očami divákov rozbieha posledná kapitola boja medzi Hawkinsom a svetom naruby.
V traileri vidíme, že mestečko Hawkins je v ohrození ako nikdy predtým. Hlavný záporák Vecna (Jamie Campbell Bower) sa vracia z Upside Down a tentoraz mieri priamo do nášho sveta. Mike v traileri vyzýva svojich priateľov, aby „Vecnu našli a raz navždy to skončili“.
Najnapínavejší moment traileru prichádza na konci, keď Vecna levituje Willa smerom k sebe a chladne vysloví: „William, pomôžeš mi… naposledy.“
Tvorcovia seriálu Matt a Ross Dufferovci v rozhovore pre Variety prezradili, že piata séria uzavrie všetky hlavné dejové línie a konečne odhalí tajomstvá spojené s Upside Down. Jeden z tvorcov, Ross, prezradil, že každá sezóna mala svoje tajomstvá, ale teraz prišiel čas všetko uzavrieť.
Posledná séria bude mať osem epizód, pričom Netflix ju rozdelí do troch častí. Diváci si prvé štyri epizódy môžu pozrieť už 26. novembra, ďalšie tri prídu 25. decembra. Veľké dvojhodinové finále dorazí 31. decembra, symbolicky na Silvestra.