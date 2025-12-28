Vracia sa aj legendárny film Diabol nosí Pradu.
Ak si milovník filmov, priprav sa na rok 2026. Kalendár premiér totiž sľubuje jeden z najsilnejších filmových rokov poslednej dekády. Do kín sa vrátia legendárni režiséri, ale aj kultové komiksové postavy.
Najväčší ošiaľ nás čaká v samotnom závere roka. December 2026 priniesie dve očakávané premiéry, a to hneď v rovnaký deň. 18. 12. 2026 chystajú tvorcovia premiéru Duny 3, ktorú režíruje Denis Villeneuve, a Avengers: Doomsday, v ktorom sa predstaví Robert Downey Jr. v novej úlohe záporáka Doctora Dooma.
Leto v znamení Spider-Mana
Letná sezóna nebude o nič chudobnejšia. V júli dorazí nový Spider-Man s podtitulom Brand New Day. Christopher Nolan zasa do kín prinesie svoj projekt The Odyssey. Do sci-fi žánru sa vráti aj Steven Spielberg s filmom Disclosure Day o téme UFO.
Vracia sa legendárne Diabol nosí Pradu
Rok 2026 bude priať aj nostalgii a silným príbehom. Fanúšikovia módy sa v máji dočkajú pokračovania legendárneho filmu Diabol nosí Pradu 2 a milovníci hudby v apríli zasa životopisnej drámy Michael, ktorá zmapuje život Michaela Jacksona. V novembri sa môžeš tešiť na nový prequel Hunger Games: Sunrise on the Reaping, zameraný na minulosť Haymitcha.
Na svoje si prídu aj milovníci temnejšej atmosféry. Emerald Fennell chystá novú adaptáciu klasiky Wuthering Heights (Búrlivé výšiny) v hlavnej úlohe s Jacobom Elordim a s Margot Robbie, ktorá príde do kín vo februári. Maggie Gyllenhaal prinesie v marci horor The Bride a na záver roka predstaví Robert Eggers svoj film Werwulf.
Tešiť sa môžeš aj na krimi triler The Rip s Mattom Damonom, ktorý do kín príde už v januári, či na očakávaný romantický film The Drama so Zendayou a Robertom Pattinsonom, ktorý si budeš môcť pozrieť v apríli. Zoznam uzatvárajú očakávané novinky od oscarového Alejandra G. Iñárritu - Digger (október 2026) či nový projekt zo sveta DC Supergirl: Woman of Tomorrow (jún 2026).