dnes 28. decembra 2025 o 11:33
Čas čítania 1:12
Radoslava Juračková

Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky

Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
Zdroj: Marvel/propagační materiál
Vracia sa aj legendárny film Diabol nosí Pradu.

Ak si milovník filmov, priprav sa na rok 2026. Kalendár premiér totiž sľubuje jeden z najsilnejších filmových rokov poslednej dekády. Do kín sa vrátia legendárni režiséri, ale aj kultové komiksové postavy.

Najväčší ošiaľ nás čaká v samotnom závere roka. December 2026 priniesie dve očakávané premiéry, a to hneď v rovnaký deň. 18. 12. 2026 chystajú tvorcovia premiéru Duny 3, ktorú režíruje Denis Villeneuve, a Avengers: Doomsday, v ktorom sa predstaví Robert Downey Jr. v novej úlohe záporáka Doctora Dooma.

duna
Zdroj: Warner Bros.

Leto v znamení Spider-Mana

Letná sezóna nebude o nič chudobnejšia. V júli dorazí nový Spider-Man s podtitulom Brand New Day. Christopher Nolan zasa do kín prinesie svoj projekt The Odyssey. Do sci-fi žánru sa vráti aj Steven Spielberg s filmom Disclosure Day o téme UFO.

Vracia sa legendárne Diabol nosí Pradu

Rok 2026 bude priať aj nostalgii a silným príbehom. Fanúšikovia módy sa v máji dočkajú pokračovania legendárneho filmu Diabol nosí Pradu 2 a milovníci hudby v apríli zasa životopisnej drámy Michael, ktorá zmapuje život Michaela Jacksona. V novembri sa môžeš tešiť na nový prequel Hunger Games: Sunrise on the Reaping, zameraný na minulosť Haymitcha.

AKČNÉ FILMY FILMY A SERIÁLY NAJOČAKÁVANEJŠIE FILMY
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
pred 3 hodinami
Prvý supermesiac roka bude viditeľný už v januári. Na oblohe sa objaví aj meteorický roj
dnes o 09:43
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
dnes o 08:37
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
včera o 16:57
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
včera o 11:18
Vémola sa mal podieľať na prevoze 20 kg kokaínu z Británie do Česka. Zápasník hovorí, že o kauze nič nevie
včera o 08:38
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
pred 2 dňami
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
pred 2 dňami
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
pred 3 dňami
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
pred 3 dňami
1
