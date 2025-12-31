Vojvodstvo Cornwall zverejnilo reálne údaje o príjmoch princa Williama, ktoré pokrývajú oficiálne, charitatívne aj súkromné výdavky celej jeho rodiny.
Princ William si zarába hlavne z majetku vojvodstva Cornwall, ktorý zdedil, keď jeho otec, kráľ Karol III., nastúpil na trón v roku 2022. Podľa magazínu People čiastka, ktorú z tohto sídla dostáva, pokryje oficiálne, charitatívne aj súkromné výdavky princa Williama, Kate Middleton a ich troch detí.
Podľa výročnej správy vydanej vojvodstvom si William za rok 2025 zarobil neuveriteľných 22,9 milióna libier. V prepočte na našu menu to je viac ako 26 000 000 eur.
Ako pracujúci člen kráľovskej rodiny totiž princ z Walesu nedostáva tradičný príjem. Namiesto toho sú jeho ročné výdavky z veľkej časti pokryté práve vojvodstvom Cornwall, majetkom založeným kráľom Edwardom III. v roku 1337. Ten ho založil za účelom poskytovania finančných prostriedkov pre následníka trónu.
Toto rozsiahle panstvo v hodnote cez miliardu dolárov sa rozprestiera na ploche asi 52 609 hektárov v 23 grófstvach v Anglicku a Walese a zahŕňa pozemky, farmy, domy a ďalší majetok, ktorý slúži na zabezpečenie dediča a jeho rodiny.