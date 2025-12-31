Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. decembra 2025 o 15:46
Čas čítania 0:38
Anna-Marie Vondráková

Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov

Diskutovať
1
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vojvodstvo Cornwall zverejnilo reálne údaje o príjmoch princa Williama, ktoré pokrývajú oficiálne, charitatívne aj súkromné výdavky celej jeho rodiny.

Princ William si zarába hlavne z majetku vojvodstva Cornwall, ktorý zdedil, keď jeho otec, kráľ Karol III., nastúpil na trón v roku 2022. Podľa magazínu People čiastka, ktorú z tohto sídla dostáva, pokryje oficiálne, charitatívne aj súkromné výdavky princa Williama, Kate Middleton a ich troch detí.

Podľa výročnej správy vydanej vojvodstvom si William za rok 2025 zarobil neuveriteľných 22,9 milióna libier. V prepočte na našu menu to je viac ako 26 000 000 eur.

Princ William
Zdroj: TASR/AP

Ako pracujúci člen kráľovskej rodiny totiž princ z Walesu nedostáva tradičný príjem. Namiesto toho sú jeho ročné výdavky z veľkej časti pokryté práve vojvodstvom Cornwall, majetkom založeným kráľom Edwardom III. v roku 1337. Ten ho založil za účelom poskytovania finančných prostriedkov pre následníka trónu.

Odporúčané
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic 31. decembra 2025 o 13:30

Toto rozsiahle panstvo v hodnote cez miliardu dolárov sa rozprestiera na ploche asi 52 609 hektárov v 23 grófstvach v Anglicku a Walese a zahŕňa pozemky, farmy, domy a ďalší majetok, ktorý slúži na zabezpečenie dediča a jeho rodiny.

Anketa:
Myslel/a si si, že „zarába“ viac peňazí? 
Čakal/a som viac.
Toto mi vyrazilo dych. 
Čakal/a som viac.
36 %
Toto mi vyrazilo dych. 
64 %
Odporúčané
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv 31. decembra 2025 o 14:31
Odporúčané
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie 31. decembra 2025 o 13:31
Odporúčané
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život 31. decembra 2025 o 12:39
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentár
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BRITSKÁ KRÁĽOVSKÁ RODINA OSOBNOSTI WILLIAM A KATE
Odporúčame
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
10 najlepších hier roka 2025
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
pred 2 dňami
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
dnes o 13:30
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
Storky
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
pred hodinou
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
pred 3 hodinami
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
dnes o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
dnes o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
dnes o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
dnes o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
dnes o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
včera o 16:34
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Spravodajstvo
Financie Počasie Dôchodky Potraviny
Viac
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
pred 33 minútami
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
pred hodinou
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
včera o 08:49
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
27. 12. 2025 16:57
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
pred 2 dňami
George Clooney má s rodinou nové občianstvo. Na Francúzsku oceňuje jednu zásadnú vec
George Clooney má s rodinou nové občianstvo. Na Francúzsku oceňuje jednu zásadnú vec
včera o 10:51
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
pred 2 dňami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
pred 3 dňami
1
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
Zdravie
dnes o 13:30
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
dnes o 13:30
„Jedlo mi doslova zachránilo život. To bolo jediné, čo ma tešilo. Je to taký paradox – videla som, že svoje telo ničím, ale mojej duši to nejako pomáhalo,“ hovorí Kyra, ktorej váha sa postupne vyšplhala až na 134 kilogramov.
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 13:00
Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness
Dopraj si relax po Vianociach. Toto je 6 miest, kde zažiješ dokonalý zimný wellness
dnes o 11:30
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:03
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
včera o 07:30
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
včera o 15:03
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
pred 3 dňami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
pred 2 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
27. 12. 2025 16:57
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
27. 12. 2025 11:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia