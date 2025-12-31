Rok 2026 bude patriť radikálnej úprimnosti, hodnotovým zhodám a technologickým pomocníkom.
Najnovší report Tinder’s Year in Swipe™ predpovedá, že v roku 2026 vymeníme „ghosting“ za jasné pravidlá a do výberu partnera či partnerky zapojíme nielen umelú inteligenciu, ale aj skupinový chat. Prichádza éra, keď je emocionálna dostupnosť tým najviac sexy doplnkom.
„Clear-Coding“ alebo Randenie s titulkami
Časy, keď sme hodiny analyzovali jednu strohú správu, sú preč. Fenomén Clear-Coding definuje novú potrebu po absolútnej transparentnosti. Celých 64 percent singles uvádza, že emocionálna úprimnosť je to, čo dnešné zoznamovanie najviac potrebuje.
Užívatelia už nechcú hádať, či ide o vážny vzťah alebo len o nezáväzný flirt. Chcú mať jasno hneď na začiatku. Na dosiahnutie najlepšej verzie seba samého neváhajú povolať technológie: 76 percent opýtaných by pri zoznamovaní využilo AI, a to najčastejšie pre výber ideálnych fotiek (28 percent) alebo pre vymýšľanie originálnych popisov v profile (28 percent).
Schválené skupinovým chatom
Termín „Friendfluence“ popisuje rastúci vplyv blízkeho okolia na milostný život. Celých 42 percent singles priznáva, že priatelia majú na ich randenie zásadný vplyv.
Tinder na tento trend reaguje funkciou Double Date, ktorú si obľúbili hlavne ženy, pretože majú trikrát vyššiu šancu, že dajú „like“ dvojici profilov než jednotlivcovi. Randenie v dvoch pároch navyše podporuje konverzáciu. V týchto chatoch sa posiela o 25 percent viac správ než v klasických.
Hodnoty ako nový filter príťažlivosti
Dnešní single ľudia už nehľadajú len fyzickú chémiu, ale zhodu v hodnotách. Report ukazuje, že 37 percent ľudí považuje zdieľané hodnoty za úplný základ. A zatiaľ čo predtým bola politika pri večeri tabu, dnes je kľúčovým faktorom.
Medzi najväčšie „dealbreakery“ patrí postoj k rasovej spravodlivosti (37 percent), rodinné hodnoty (36 percent) a práva LGBTQ+ komunity (32 percent). Najväčším „ickom“ (odpudivým správaním) zostáva pre 54 percent ľudí hrubosť k personálu.
Emócie bez komplikácií
Záver reportu hovorí jasne: Nádej je „hot“. Najhľadanejším typom partnera pre rok 2026 je tzv. „Low-Key Lover“, človek, ktorý do vzťahu neprináša zbytočné dráma, ale kľud a pohodu. Tento prístup preferuje 35 percent opýtaných.
Prvé rande už nemusí byť honosná večera. Singles preferujú nenáročné aktivity ako je spoločná prechádzka alebo káva. Cieľom je autentické prepojenie bez pretvárky. Ako shrnuje report, mladá generácia je „emocionálne gramotnejšia než kedykoľvek predtým“. V roku 2026 tak nebudeme hľadať len „toho pravého“, ale predovšetkým priestor, kde môžeme byť konečne sami sebou.