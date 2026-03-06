Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. marca 2026 o 16:00
Čas čítania 4:51

Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať

Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať
Zdroj: Flight Club
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pozri si TOP novinky zo sveta tenisiek.

Jar síce oficiálne začína 20. marca, ale príjemné počasie nám robí radosť už niekoľko dní. Ak si chceš urobiť radosť novými teniskami s príchodom obľúbenej sezóny, zbystri pozornosť.

Marec 2026 totiž sľubuje poriadnu nálož atraktívnych releasov od Asics, Nike, New Balance alebo Jordan Brand, ktoré kombinujú inovácie, kultový vzhľad, aj prekvapivé spolupráce a mnohé zmiznú z pultov obchodov veľmi rýchlo. Nájdi si svojho favorita v našom zozname TOP marcových noviniek.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, podeľ sa s nami o tip v komentári.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, kultúre alebo športe, staň sa členom REFRESHER Club a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur 25. februára 2026 o 13:00
Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Odporúčané
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň 28. januára 2026 o 10:12
Odporúčané
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená? Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená? 11. februára 2026 o 11:24
Odporúčané
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí 5. marca 2026 o 9:19
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION TENISKY WISHLIST
Odporúčame
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Strávili sme mrazivú noc v lese. Filip Kúdela vysvetľuje, ako sa pripraviť na krízu
Refresher Club
Strávili sme mrazivú noc v lese. Filip Kúdela vysvetľuje, ako sa pripraviť na krízu
dnes o 10:30
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
2. 3. 2026 13:00
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Refresher Club
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
včera o 17:30
1
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
Refresher Club
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
pred 2 hodinami
Storky
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ž...
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Navzájom sa podporili na predstaveni...
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Herečka, študentka, módna diva a podnikateľka. Aj tieto ružičky zabojujú o Adria...
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, vrátili sa dve ikony minulých sérií
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s R...
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Lifestyle news
Až tretina Gen Z mužov verí, že ženy by ich mali „poslúchať“. Nová štúdia prichádza s desivými zisteniami
dnes o 16:11
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
dnes o 15:19
Herečka Monika Szabó skončila v nemocnici. Za dvojité videnie a problémy s dýchaním mohol bežný zákrok
dnes o 14:34
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
dnes o 13:20
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
dnes o 12:02
Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana
dnes o 10:20
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Herci z Harryho Pottera sa navzájom podporili na predstaveniach
dnes o 08:56
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
včera o 17:33
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Polícia SR
Viac
Končí sa éra Dubaja? Cestovateľ Lukáš Chovan hovorí, do ktorých miest sa presúvajú nomádi aj investori
pred 56 minútami
Vláda zverejnila nové Epsteinove spisy o Trumpovi. Údajne nútil maloletú k orálnemu sexu, v obrane ho vraj uhryzla
pred hodinou
Policajný zásah v Dubnici nad Váhom: Policajný pes Qwinto vypátral drogy ukryté v suteréne (+galéria)
pred 2 hodinami

Viac z Fashion

Všetko
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
OUTFIT CHECK s Biankou Rumanovou či Teri Pallovou. Pozri si jarné kombinácie, ktoré budeš chcieť nosiť každý deň
2. 3. 2026 14:20
1
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
V spolupráci
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
25. 2. 2026 13:00
1
TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov. Kúsky od Uniqlo alebo Jacquemus si nebudeš chcieť vyzliecť
TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov. Kúsky od Uniqlo alebo Jacquemus si nebudeš chcieť vyzliecť
25. 2. 2026 16:00
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
24. 2. 2026 13:42
Nové hodinky Richard Mille RM 41-01 ukazujú nielen čas, ale tiež počítajú góly. Cena je približne 1,6 milióna eur
Nové hodinky Richard Mille RM 41-01 ukazujú nielen čas, ale tiež počítajú góly. Cena je približne 1,6 milióna eur
24. 2. 2026 14:26
Sexepíl od Gucci strieda luxusný minimalizmus Bottega Veneta. Pozri si TOP kolekcie z Milan Fashion Week
Sexepíl od Gucci strieda luxusný minimalizmus Bottega Veneta. Pozri si TOP kolekcie z Milan Fashion Week
pred 3 dňami
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
21. 2. 2026 11:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
dnes o 13:20
Strávili sme mrazivú noc v lese. Filip Kúdela vysvetľuje, ako sa pripraviť na krízu
dnes o 10:30
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
dnes o 14:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
5
Slováci lovia ženy na Vintede: „Pošleš mi fotku, ako tie legíny vyzerajú na postave?”
1. 3. 2026 10:30
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
2

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza
Refresher Club
Našli sme 5 vynikajúcich reštaurácií v Prievidzi. Neveríš? Zoradili sme ich a objavili absolútneho víťaza
pred 2 hodinami
Pokračujeme v objavovaní kulinárskych tajomstiev naprieč Slovenskom.
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
Refresher Club
Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
pred 2 hodinami
Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať
Jar začína štýlovo. Toto sú najžiadanejšie marcové releasy tenisiek Asics, Nike či New Balance, ktoré budeš milovať
dnes o 16:00
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
dnes o 15:19
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
Refresher Club
Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
včera o 09:19
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
včera o 11:19
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Refresher Club
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
včera o 17:30
1
Slovák Dušan sa odsťahoval na Island: Už som si tu kúpil dom, Islanďanky občas na cudzincov pozerajú ako na kus mäsa (Rozhovor)
Refresher Club
Slovák Dušan sa odsťahoval na Island: Už som si tu kúpil dom, Islanďanky občas na cudzincov pozerajú ako na kus mäsa (Rozhovor)
12. 2. 2023 16:30
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 3 dňami
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
včera o 09:19
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
2. 3. 2026 11:30
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia