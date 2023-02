Slovák Dušan sa odsťahoval na Island: Už som si tu kúpil dom, Islanďanky občas na cudzincov pozerajú ako na kus mäsa (Rozhovor)

„Raz prišla partia chalanov, ktorí si vypýtali 5-litrovú fľašu najdrahšieho šampanského za 800 eur a povedali mi, že ju mám otvoriť nožom. Ale ak ju rozbijem, tak to musím zaplatiť,“ spomína Slovák Dušan Merčák na svoje začiatky v reštaurácii na Islande. Odsťahoval sa tam po rokoch strávených v Tatrách a Bratislave.

Dušan pred rokmi našetril z výplaty na cestu do Reykjavíku, po príchode sa mu podarilo okamžite nájsť prácu, ale tri roky v hlavnom meste Islandu ho nepresvedčili natoľko, aby tam zostal bývať. Vďaka známemu filmu sa zamiloval do malého mesta na východe krajiny, ktoré je od Reykjavíku vzdialené 7 hodín jazdy. Dnes tam už má vlastný dom.

„Moji kamaráti nevedeli pochopiť, prečo by som chcel odísť z Reykjavíku. Pracoval som v jedinej michelinskej reštaurácii, zarábal pekné peniaze, no aj tak som podal výpoveď a odišiel,“ hovorí a ani na sekundu svoje rozhodnutie neľutuje.

Dušan sa na Island odsťahoval po pár rokoch v Tatrách a Bratislave. Dnes neľutuje. Zdroj: archív respondenta



Pochádzaš zo Spiša. Kde si začínal ako mladý čašník hneď po škole?

Začal som študovať v Starom Smokovci, kde sú celkom dobré hotely. Zistil som, že práca čašníka ma baví, ale chcel som sa neustále posúvať na lepšie miesta, tak som cez grandhotely prešiel až na Lomnický štít, kde som viac ako 4 roky pracoval ako čašník v kaviarni Dedo.

V tejto kaviarni začali všetky moje cestovateľské plány, lebo som mal prístup k ľuďom z každej krajiny. Tatry ma postupom času omrzeli, tak som ako 22-ročný odišiel do Bratislavy, ked som pracoval vo viacerých podnikoch. Kdekoľvek som prišiel a ukázal životopis so skúsenosťami s Tatrami a Lomnickým štítom, tam ma hneď prijali.

Ani v Bratislave si ale nevydržal dlho. Kedy prišiel zlom?Aj keď v Bratislave nebolo zle, tak po 2 rokoch ma omrzelo aj Slovensko a povedal som si, že je najvyšší čas skúsiť niečo nové. Populárne bolo Nórsko, no tam chcel ísť v tom čase každý a ja som sa s niekým nechcel biť o pár eur na hodinu. Vtedy ma zaujal Island.

Mali sme v reštaurácii súkromnú miestnosť red room, ktorá sa nachádzala v podzemí. V tejto miestnosti neboli žiadne kamery, takže sa tam diali veci, ktoré som nikdy predtým inde nevidel.

Kedy si na Island ako potenciálnu destináciu narazil prvýkrát?Celý môj príbeh je pritom naviazaný na to, že som videl film Tajný život Waltera Mittyho. To bol môj prvý kontakt s Islandom, lebo ho natáčali práve tam. Tá krajina ma začala fascinovať, odrazu som si hľadal facebookové skupiny Slovákov a Čechov na Islande a písal som im, ako sa tam dostať.

Zistil som, že to nie je vôbec zložité. Niekoľko mesiacov som odkladal peniaze, potom som predal všetko, čo som mal, teda osobné veci aj auto, odišiel som z bytu a s bývalou priateľkou sme si kúpili jednosmerné letenky na Island. Cez Facebook sme spoznali Slováka Peťa, ktorý mal byt v Reykjavíku, a poskytol nám ho na 5 týždňov, aby sme mali čas nájsť si prácu a vlastné ubytovanie. Inak by sme sa museli vrátiť domov.

Mali ste iba 5 týždňov na to, aby ste si s frajerkou našli prácu a vlastné ubytovanie. Je to na Islande komplikované?

Nebolo to také ťažké, ako som čakal, pretože moja bývalá priateľka mala kontakt na Slovenku, ktorá jej pomáhala získať prácu ako housekeeperka. Ja som s ňou šiel do hotela, aby som ju podporil na pohovore, no keď sme prišli, tak ma rovno poslali do reštaurácie, nech sa spýtam manažéra, či nehľadá čašníka.

Mal som lepšiu angličtinu ako vtedajšia priateľka, ale vedel som čisto čašnícke frázy štýlu, čo vám prinesiem, ako sa máte a tringelt nie je v cene. Našiel som prevádzkara Stefana, ktorý mi hovorí, nech si donesiem čierne nohavice a tričko, lebo o 2 hodiny mám prísť na skúšku. Šiel som 40 minút pešo domov pre veci a potom naspäť, dali mi zásteru a začal som pracovať. Po dvoch dňoch mi povedal, že je spokojný a dal mi zmluvu.

Island ponúka nielen prírodné krásy, ale aj pohostinných a zvedavých ľudí. Zdroj: archív respondenta

V Reykjavíku si na začiatku pracoval v reštaurácii, kam sa chodila najesť vyššia vrstva spoločnosti. Ako sa chodia zabávať bohatí Islanďania?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako mu zákazníci chceli dať 800 eur, ak im šabľou otvorí najdrahšie šampanské.

Prečo sa naňho miestne Islanďanky občas pozerali ako na kus mäsa.

Ako sa odsťahoval z Reykjavíku vďaka dobrodružstvu ako z epického filmu.

Koľko dokáže človek ušetriť, ak ide na Island vo dvojici s frajerkou.

Čo všetko mu vedia islandské odbory preplatiť a zaplatiť popri výplate.

Či by dnes odporúčal Slovákom, aby odišli pracovať a žiť na Island.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.