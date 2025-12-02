Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. decembra 2025 o 7:00
Čas čítania 4:15

Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania

Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
Zdroj: Screen Gems
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Frajer Natálie chcel, aby sa k nemu nasťahovala hneď, no nakoniec ju ghostol. Tamara a Paulína si so spoločným bývaním dali načas a počkali pár rokov.

Prvé spoločné bývanie s partnerom je veľký krok, ktorý môže byť vzrušujúci aj desivý. Pre niekoho je to prirodzené pokračovanie vzťahu, pre iného odvážny skok do neznáma. Niektoré páry sa rozhodnú začať bývať spolu hneď, iní čakajú rok, tri alebo ešte dlhšie. Niekto sa toho bojí, iný zas verí, že čím skôr sa presťahujú, tým rýchlejšie zistia, či im to funguje.

„Najlepšie začať bývať hneď. Ak to nepôjde od začiatku, nebude to fungovať ani potom,“ napísal nám v ankete respondent. „Pokojne, ak to tak partneri cítia, tak aj hneď,“ hovorí iné dievča.

Anketa:
Kedy je podľa teba ideálne začať bývať spolu?
Hneď.
Po troch mesiacoch. 
Po roku alebo dvoch.
Hneď.
23 %
73 Hlasov
Po troch mesiacoch. 
35 %
114 Hlasov
Po roku alebo dvoch.
42 %
137 Hlasov

V článku si prečítaš skúsenosti našich respondetiek Tamary, Paulíny a Natálie, ktorú frajer ghostol v procese sťahovania. Čo pre nich znamená prvé spoločné bývanie, ako sa naň pripraviť a čo od neho očakávať? Čo ich najviac desilo, čo ich spoločné bývanie naučilo a ovplyvnili ich rozhodnutia aj názory okolia? 

vzťahy, láska, bývanie vzťahy, láska, bývanie vzťahy, láska, bývanie
Zobraziť galériu
(3)

Ghostol ma rovno pred nasťahovaním 

„Chalan mi vyznal city a chcel sa dať do vzťahu. Po dvoch týždňoch sa ma začal pýtať, či sa k nemu nepresťahujem. Mne to nepripadalo v poriadku, prišlo mi to strašne skoro. Vysvetlila som mu, že na taký krok je treba viac času. Vzťah bol super, normálny priebeh, rozumeli sme si. Časom som si u neho začala nechávať pár vecí ako oblečenie, kozmetika. On mi dokonca sám dokúpil nejaké veci. Začala som sa o byt starať, upratovať, dokupovať nové dekorácie,“ opisuje pre Refresher svoju skúsenosť Natália. 

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo bolo najväčším strašiakom pred spoločným bývaním?
  • Ovplyvnili ich názor nejaké minulé skúsenosti či názory okolia?
  • Čo by podľa nich mali páry prebrať predtým, než začnú spolu bývať?
  • Čo ich po nasťahovaní najviac prekvapilo?
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193514 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BÝVANIE VZŤAHY
Odporúčame
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
22. 11. 2025 17:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 2 dňami
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 4 dňami
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Lifestyle news
Slovenská univerzita sa zaradila medzi TOP biznis školy sveta. Fakultu managementu UK ocenili v zahraničí pred 38 minútami
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác pred hodinou
Taylor Swift zverejnila trailer k špeciálu The Final Show. Súčasťou bude aj predtým nevydaný set The Tortured Poets Department pred 2 hodinami
Mladý jazdec F1 čelí vyhrážkam smrťou. Za chybu v jazde sa do Kimiho Antonelliho pustili fanúšikovia Red Bullu včera o 16:19
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad včera o 15:21
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu včera o 14:38
Slovom roka 2025 sa podľa Oxfordu stal trendový pojem „rage bait“. Poznáš jeho význam? včera o 13:37
Vieme, prečo bol Ben Stiller na Slovensku. Herec si v Tatrách prezeral možné lokality pre nový film včera o 12:52
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom včera o 12:08
Obrovský úspech mladej Slovenky. Nina Kvasnicová získala striebro na svetovom šampionáte v karate včera o 11:18
Spravodajstvo
Doprava Vianoce Dopravné správy Matúš Šutaj Eštok
Viac
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
pred 19 minútami
AKTUÁLNE: Slovenský hokejista Kukumberg je v umelom spánku po vážnej dopravnej nehode
pred 58 minútami
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
Slovensko
pred 4 dňami
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 4 dňami
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
pred 4 dňami
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 2 dňami
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad
VIDEO: Nebezpečné scény z Tatier. Turisti masovo ignorujú zákaz vstupu na ľad
včera o 15:21
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
pred 3 dňami
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu
Slovensko
včera o 14:38
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu
včera o 14:38
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách
25. 11. 2025 10:04
VIDEO: Slovenka sa rozprávala s kráľom Karolom III. „Slovensko si pamätám veľmi dobre,“ povedal jej
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
24. 11. 2025 17:00
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
26. 11. 2025 17:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
25. 11. 2025 17:00
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
Gastro
pred 32 minútami
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
pred 32 minútami
Vianoce klopú na dvere a s nimi aj príprava Štedrej večere. Otestuj svoje znalosti a uisti sa, že na nič nezabudneš.
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok a bude plný zaujímavých spoluprác
pred hodinou
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
dnes o 07:00
REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu
REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu
včera o 16:00
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
včera o 12:08
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 3 dňami
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Peter má v Bardejove opravu obuvi: Keď vstúpiš do tejto pivnice, udrie ti do nosa legendárny pach (Reportáž)
pred 2 dňami
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
refresher+
Odporúčané
Prvé spoločné bývanie: Tami začala bývať s frajerom po 3 rokoch, Natáliu ghostol počas sťahovania
dnes o 07:00
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu
Tomáš Maštalír prekvapil radikálne novým vzhľadom. Konečne si mohol dovoliť takúto zmenu
včera o 14:38
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 3 dňami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
pred 3 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Späť
Zdieľať
Diskusia