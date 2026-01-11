Rodičia sa čoraz častejšie neboja originality.
Vo zvolenskej pôrodnici sa vlani narodilo 1 143 detí, z toho 578 chlapcov a 565 dievčat, pričom deväť pôrodov boli dvojičky. Rodičia siahali po tradičných, ale aj veľmi netradičných menách.
Amadora, Ylvie či Keren Brajen
Kým medzi najčastejšími menami boli Eliška, Ema, Natália či Jakub, Samuel a Adam, objavili sa aj originálne voľby ako Amadora, Ylvie, Ashley, Cynthia, Ďžeren či Kinga. Medzi chlapcami zaujali mená Amir, Aron, Imrich alebo Keren Brajen.
Najväčším bábätkom bol Mojmír s hmotnosťou vyše päť kilogramov, najmenšia Cynthia vážila necelé dve kilá. Nemocnica zároveň prešla výraznou modernizáciou, pôrodnica sa presťahovala do nových priestorov, ktoré ponúkajú väčší komfort, súkromie a podporu prirodzeného pôrodu.