včera 21. februára 2026 o 9:46
Anna Sochorová/refresher.sk

Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky

Vedecký tím verí, že rok 2028 prepíše učebnice biológie. Vďaka nálezu dokonale zachovaného mamutieho mláďaťa Juky a miliónom dolárov od investorov sa vízia oživenia pravekého obra mení na realitu.

V januári 2026 publikoval medzinárodný tím pod vedením Loveho Daléna v prestížnom časopise Cell prelomovú štúdiu. U mamuta sa podarilo izolovať RNA v takej kvalite, že vedci zistili, čo sa dialo v posledných sekundách jeho života.

Od Dolly k „editácii“ reality

Pôvodná vízia odborníkov, ako je napr. harvardský genetik George Church, počítala s klasickým klonovaním. Táto cesta (známa vďaka ovci Dolly) však narazila na neprekonateľnú prekážku, nenašlo sa žiadne bunkové jadro, ktoré by bolo po tisícoch rokov v ľade stopercentne nepoškodené.

Church preto zvolil inú stratégiu. Namiesto kopírovania starého sa rozhodol pre editáciu nového. Pomocou revolučnej technológie CRISPR (genetických nožníc) vedci v laboratóriách spoločnosti Colossal Laboratories & Biosciences doslova prepisujú genóm slona indického.

„Nejde o to stvoriť identickú kópiu mamuta, ale o vytvorenie funkčného hybrida, ktorý bude mať všetky kľúčové vlastnosti pravekého tvora,“ vysvetľuje Churchov tím.

Miliardový biznis s pravekom

Spoločnosť Colossal, ktorú Church založil s technologickým magnátom Benom Lammom, disponuje rozpočtom presahujúcim 200 miliónov dolárov. Ich plán je ambiciózny. Rok 2028 určili ako dátum narodenia prvého „neo-mamuta“.

Vízia investorov siaha až k vytvoreniu mamutieho safari na Aljaške alebo v severnej Kanade. Nejde však len o turistiku. Zástancovia projektu argumentujú „ekologickým inžinierstvom“. Mamuti by svojím dupotaním a spásaním vegetácie mohli pomôcť obnoviť takzvanú mamutiu step, čo by paradoxne mohlo spomaliť topenie permafrostu a uvoľňovanie skleníkových plynov.

mamut
Zdroj: Wiki Commons / Thomas Quine/ volně k užití
ZAHRANIČIE ZAHRANIČIE
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
