Vedecký tím verí, že rok 2028 prepíše učebnice biológie. Vďaka nálezu dokonale zachovaného mamutieho mláďaťa Juky a miliónom dolárov od investorov sa vízia oživenia pravekého obra mení na realitu.
V januári 2026 publikoval medzinárodný tím pod vedením Loveho Daléna v prestížnom časopise Cell prelomovú štúdiu. U mamuta sa podarilo izolovať RNA v takej kvalite, že vedci zistili, čo sa dialo v posledných sekundách jeho života.
Od Dolly k „editácii“ reality
Pôvodná vízia odborníkov, ako je napr. harvardský genetik George Church, počítala s klasickým klonovaním. Táto cesta (známa vďaka ovci Dolly) však narazila na neprekonateľnú prekážku, nenašlo sa žiadne bunkové jadro, ktoré by bolo po tisícoch rokov v ľade stopercentne nepoškodené.
Church preto zvolil inú stratégiu. Namiesto kopírovania starého sa rozhodol pre editáciu nového. Pomocou revolučnej technológie CRISPR (genetických nožníc) vedci v laboratóriách spoločnosti Colossal Laboratories & Biosciences doslova prepisujú genóm slona indického.
„Nejde o to stvoriť identickú kópiu mamuta, ale o vytvorenie funkčného hybrida, ktorý bude mať všetky kľúčové vlastnosti pravekého tvora,“ vysvetľuje Churchov tím.
Miliardový biznis s pravekom
Spoločnosť Colossal, ktorú Church založil s technologickým magnátom Benom Lammom, disponuje rozpočtom presahujúcim 200 miliónov dolárov. Ich plán je ambiciózny. Rok 2028 určili ako dátum narodenia prvého „neo-mamuta“.
Vízia investorov siaha až k vytvoreniu mamutieho safari na Aljaške alebo v severnej Kanade. Nejde však len o turistiku. Zástancovia projektu argumentujú „ekologickým inžinierstvom“. Mamuti by svojím dupotaním a spásaním vegetácie mohli pomôcť obnoviť takzvanú mamutiu step, čo by paradoxne mohlo spomaliť topenie permafrostu a uvoľňovanie skleníkových plynov.