dnes 11. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 2:59

Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života

Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života
Zdroj: 2003 Paramount Pictures
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Chceš si spríjemniť začiatok roka? Vybrali sme pre teba 10 romantických komédií, ktoré ti pomôžu odbúrať novoročný stres.

Ako si lepšie odľahčiť začiatok roka než sledovaním nostalgických rom-com filmov z dvetisícok? My lepší spôsob nepoznáme, a práve preto ti prinášame výber nostalgických romantických komédií, ktoré nás vždy zahrejú pri srdiečku.

Ako prísť o muža za 10 dní (2003)

V hlavných úlohách: Kate Hudson a Matthew McConaughey

Andie Andersonová je novinárka, ktorá sa rozhodne dokázať, že muža možno odradiť od vzťahu za desať dní. Robí to kvôli článku o najčastejších chybách v randení. Do cesty sa jej však pripletie reklamný manažér Ben Barry, ktorý uzavrie stávku, že dokáže prinútiť ktorúkoľvek ženu, aby sa do neho za rovnaký čas zamilovala. (Upsík.)

Keď sa dajú dokopy, obaja sledujú vlastný tajný cieľ, čo vedie k prehnanému správaniu a množstvu komických situácií. Ako to celé dopadne, zistíš až po pozretí filmu — sľubujeme, že ti dej nepokazíme.

Ona je on! (2006)

V hlavných úlohách: Amanda Bynes a Channing Tatum

Viola Hastingsová sa prezlečie za svojho brata Sebastiana, aby mohla hrať futbal v chlapčenskom tíme po tom, čo jej škole zrušia dievčenské družstvo. Na novej škole sa snaží udržať svoju identitu v tajnosti, vytvára si nové priateľstvá a postupne sa zamiluje do svojho spolubývajúceho Dukea (ktorého hrá Channing Tatum — ďalší dôvod, prečo si film pozrieť).
Fun fact: Film je voľne inšpirovaný Shakespearovou hrou Trojkráľový večer.

Hitch: Liek pre moderného muža (2005)

V hlavných úlohách: Will Smith a Eva Mendes

Alex „Hitch“ Hitchens je profesionálny poradca v oblasti randenia, ktorý pomáha mužom získať sebavedomie a lásku. Sám sa však citovo drží bokom. Keď sa zoznámi so šikovnou novinárkou Sarou, jeho premyslené metódy prestávajú fungovať. Hitch postupne zisťuje, že lásku nemožno naplánovať ani kontrolovať.

Cez noc tridsiatničkou (2004)

V hlavných úlohách: Jennifer Garner a Mark Ruffalo

Jenna Rinková je nešťastná trinásťročná dievčina, ktorá si želá byť dospelá. Jej prianie sa záhadne splní a Jenna sa zobudí ako tridsaťročná úspešná žena pracujúca v módnom magazíne.

Rýchlo však zistí, že dospelý život ju pripravil o úprimné vzťahy aj vlastnú autenticitu. So zmýšľaním tínedžerky sa snaží znovu objaviť, čo je v živote skutočne dôležité, a obnoviť vzťah so svojím najlepším kamarátom Mattom.

Láska a basket (2000)

V hlavných úlohách: Sanaa Lathan a Omar Epps

Monica Wrightová a Quincy McCall vyrastajú ako susedia, ktorých spája láska k basketbalu. Ich priateľstvo sa časom mení na romantický vzťah, ovplyvnený športovými ambíciami a osobnými výzvami.

Monica bojuje s predsudkami voči ženám v športe, zatiaľ čo Quincy čelí tlaku rodinných očakávaní. Ich sny ich často rozdeľujú a nútia vyberať si medzi láskou a kariérou.

27 šiat (2008)

V hlavných úlohách: Katherine Heigl a James Marsden

Jane Nicholsová bola družičkou na dvadsiatich siedmich svadbách, no na vlastné šťastie vždy zabúdala. Jej život sa ešte viac skomplikuje, keď sa jej sestra zasnúbi s mužom, do ktorého je Jane tajne zamilovaná.

Cynický novinár Kevin jej pomôže uvedomiť si, že príliš dlho žila pre iných. Jane sa postupne učí vyjadriť svoje city a konečne sa postaviť sama za seba.

Moderná popoluška (2004)

V hlavných úlohách: Hilary Duff a Chad Michael Murray

Sam Montgomeryová žije so sebeckou macochou a nevlastnými sestrami, ktoré ju neustále využívajú. Únikom z reality sa pre ňu stáva anonymná internetová komunikácia s chlapcom zo školy.

Keď sa rozhodnú stretnúť na školskom plese, Sam zažije krátky rozprávkový moment, no strach jej nedovolí odhaliť pravdu… alebo predsa?

Návrh (2009)

V hlavných úlohách: Sandra Bullock a Ryan Reynolds

Margaret Tateovej, ambicióznej a prísnej knižnej editorke z New Yorku, hrozí deportácia do Kanady. Aby si zachovala svoju pozíciu, prinúti svojho asistenta Andrewa Paxtona predstierať, že sú zasnúbení. Ich dohoda ich zavedie do Andrewovho rodného mesta na Aljaške, kde sa stretávajú s jeho rodinou vrátane rodičov.

Počas plnenia podmienok falošného vzťahu sa medzi Margaret a Andrewom začnú meniť postoje, odhaľujú sa ich slabosti a vzniká nečakané citové napätie.

Denník princeznej (2001)

V hlavných úlohách: Anne Hathaway a Chris Pine

Mia Thermopolisová je nesmelá tínedžerka, ktorá zistí, že je dedičkou trónu malého európskeho kráľovstva. Pod vedením svojej prísnej, no láskavej starej mamy sa musí naučiť kráľovské správanie a vyrovnať sa s náhlou pozornosťou verejnosti.

Zápasí so sebavedomím aj zodpovednosťou, no postupne zisťuje, že byť princeznou znamená mať charakter, empatiu a odvahu.

Láska nebeská (2003)

V hlavných úlohách: Emma Thompson, Keira Knightley, Laura Linney, Martine McCutcheon, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Bill Nighy a Rowan Atkinson

Dej filmu sa odohráva v Londýne počas predvianočného obdobia a sleduje viacero vzájomne prepojených príbehov o rôznych podobách lásky. Zachytáva romantické začiatky, dlhodobé vzťahy, neopätované city aj rodinné putá. Každá dejová línia ukazuje radosť, bolesť a zraniteľnosť, ktoré láska prináša.

HOLLYWOODSKI HERCI ROMANTICKÉ FILMY
