včera 21. februára 2026 o 14:00
Kanaďan cestoval na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenskou filharmóniou

Kanaďan cestoval na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenskou filharmóniou
Zdroj: Pracy studios
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Hra Nocturne je vo vývoji už 10 rokov a čoskoro si ju budeš môcť zahrať.

Sú obrovské herné štúdiá (nazývané ako AAA), ktoré majú veľký budget na tvorbu hier a ich marketing. Potom je tu indie sektor, v ktorom sa vývojári snažia spropagovať svoju hru najviac, ako sa len dá – a sociálne siete sú na to skvelým marketingovým nástrojom, pretože vedia zasiahnúť obrovskú cieľovku.

Ako som tak scrollovala Instagram, narazila som na reelsko gameplayu hry s pixelovou grafikou, cez ktorý znel nasledujúci anglický voiceover: „Robil som soundtrack so Slovenským národným orchestrom.“ Iste pochopíš, že ma to dosť prekvapilo, pretože naša krajina nie je až taká výrazná a je v mnohých prípadoch prehliadaná.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nocturne (@pracystudios)

Jedná sa o malé štúdio Pracy Studios (s viac ako 30-tisíc sledovateľmi na Instagrame), ktoré vytvára hru Nocturne už úctyhodnú dekádu. Nocturne je hra žánru role-play, ktorá skombinovala rytmický kombat a mysteriózny príbeh do zaujímavého pixelového sveta.

Kontaktovala som vývojára Benjamina Pracyho, ktorý ti v nasledujúcich textoch priblíži titul, prezradí, prečo si vybral zrovna Slovensko pre tvorbu oficiálneho soundtracku, ako prebiehalo nahrávanie, čo bolo najväčšou výzvou vývoja, atď.

Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
