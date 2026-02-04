Bentley predstavuje svoj najdynamickejší model v histórii prostredníctvom krátkeho filmu, ktorý spája extrémny motorsport, ikonické dedičstvo značky a moderný výkon.
Koncom minulého roka Bentley odhalilo novú generáciu modelu Supersports, ktorá si okamžite získala pozornosť automobilových nadšencov. Limitovaná séria 500 kusov sa vypredala ešte pred začiatkom výroby, píše HypeBeast. Automobilka ho označuje za najdynamickejšie vozidlo vo svojej histórii, pričom si zachováva charakteristický dizajn, remeselnú precíznosť a technickú vyspelosť, ktorými je Bentley známe.
Nový Supersports poháňa 666-koňový twin-turbo osemvalec bez hybridného systému. Ide o prvý Continental GT s hmotnosťou pod dve tony a zároveň prvý model značky s pohonom zadných kolies, čo zásadne mení jazdný prejav a dáva vodičovi väčšiu kontrolu nad vozidlom.
Skutočný potenciál vozidla Bentley ukazuje v krátkom filme Supersports: FULL SEND, v ktorom sa za volant posadil známy extrémny športovec a pretekár Travis Pastrana. Pastrana prechádza okolo legendárnych modelov z predvojnového obdobia, vozidiel z Le Mans aj futuristických konceptov, čím symbolicky mapuje vývoj automobilky.
Film mal slávnostnú premiéru v Dubaji za účasti približne 400 hostí z radov zákazníkov, odborníkov aj ambasádorov značky. Bentley tým zároveň naznačilo nový smer svojej stratégie: prepájanie autentického dedičstva, silných osobností a výnimočných produktových príbehov. Supersports tak nie je len automobilom, ale symbolom novej kapitoly značky.