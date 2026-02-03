Hlavné témy
dnes 3. februára 2026 o 14:37
Michaela Kedžuchová

Prečo si ľudia v Číne lepia na chladničky Draca Malfoya? Môže za to čínsky horoskop

Prečo si ľudia v Číne lepia na chladničky Draca Malfoya? Môže za to čínsky horoskop
Používatelia čínskych sociálnych sietí Douyin a Xiaohongshu zdieľajú videá, na ktorých si na dvere, steny či dokonca chladničky lepia červené štvorcové papiere s Malfoyovým typickým úškrnom

S blížiacim sa rokom Koňa sa na dverách mnohých čínskych domácností objavila nezvyčajná ozdoba. Nejde však o koňa, ale o Draca Malfoya zo série Harry Potter, ktorý sa nečakane stal symbolom šťastia počas čínskeho nového roka.

draco malfoy draco malfoy draco malfoy
Zobraziť galériu
(3)

Dôvodom je slovná hračka – Malfoyovo meno sa v čínštine vyslovuje „ma er fu“, pričom znaky „ma“ znamenajú kôň a „fu“ šťastie. Zároveň to pripomína frázu „ma lai fu“, teda privítanie šťastia v roku Koňa.

Niektorí ľudia dokonca plagáty lepia obrátene, podobne ako tradičné znaky „fu“, ktoré sa takto umiestňujú na znak toho, že šťastie „prichádza“. Postavu Draca Malfoya stvárnil v pôvodných filmoch britský herec Tom Felton.

Plagáty je možné si kúpiť na čínskej platforme Taobao, no mnohí si ich tlačia aj sami. Trend sa rýchlo rozšíril aj mimo Číny – objavil sa na TikToku, X či Reddite. Video zverejnené 31. januára, ktoré vysvetľuje tento fenomén, nazbieralo do 2. februára viac než 1,5 milióna zhliadnutí a 186-tisíc lajkov.

@a_chinese_translator1001 Draco Malfoy Brings Good Luck #harrypotter #dracomalfoy #mascot #chineseculture #yearofthehorse ♬ original sound - ItsPhoenix

Mnohých pobavilo, že práve postava známa ako záporák sa stala symbolom šťastia. Jeden z komentujúcich napísal: „Číňania sú naozaj neuveriteľne vtipní, milujem to.“ Iní si zas robili žarty s odkazom na Malfoyovu slávnu vetu „Môj otec sa o tom dozvie!“, keď sa pýtali: „A vie o tom jeho otec?“

